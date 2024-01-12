О ходе избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации

11 января 2024 года состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
В рамках заседания Председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала о ходе кампании по выборам Президента Российской Федерации. В настоящее время в избирательной кампании участвуют 11 человек. Из них восемь представляют политические партии и трое – самовыдвиженцы.
Три кандидата, выдвинутые парламентскими партиями, уже зарегистрированы, так как они освобождены от сбора подписей (Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов). Информация о кандидатах, их представителях, о поступлении и расходовании средств избирательных фондов размещена на сайте ЦИК России и регулярно обновляется.
Взято отсюда.
новости алтая и алтайская , новости алтая и алтайского края сегодня ,