О ходе избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации

11 января 2024 года состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

В рамках заседания Председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала о ходе кампании по выборам Президента Российской Федерации. В настоящее время в избирательной кампании участвуют 11 человек. Из них восемь представляют политические партии и трое – самовыдвиженцы.

Леонид Слуцкий (ЛДПР)

Владислав Даванков («Новые люди»)

Борис Надеждин (ГРАНИ)

Андрей Богданов (РПСС)

Сергей Бабурин (РОС)

Николай Харитонов (КПРФ)

Ирина Свиридова (ДПР)

Сергей Малинкович («Коммунисты России»)

Владимир Путин (самовыдвижение)

Рада Русских (самовыдвижение)

Анатолий Баташев (самовыдвижение)

Три кандидата, выдвинутые парламентскими партиями, уже зарегистрированы, так как они освобождены от сбора подписей (Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов). Информация о кандидатах, их представителях, о поступлении и расходовании средств избирательных фондов размещена на сайте ЦИК России и регулярно обновляется.

Взято отсюда.

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