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О ходе избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации

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О ходе избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации

11 января 2024 года состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

В рамках заседания Председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала о ходе кампании по выборам Президента Российской Федерации. В настоящее время в избирательной кампании участвуют 11 человек. Из них восемь представляют политические партии и трое – самовыдвиженцы.

  • Леонид Слуцкий (ЛДПР)
  • Владислав Даванков («Новые люди»)
  • Борис Надеждин (ГРАНИ)
  • Андрей Богданов (РПСС)
  • Сергей Бабурин (РОС)
  • Николай Харитонов (КПРФ)
  • Ирина Свиридова (ДПР)
  • Сергей Малинкович («Коммунисты России»)
  • Владимир Путин (самовыдвижение)
  • Рада Русских (самовыдвижение)
  • Анатолий Баташев (самовыдвижение)

    • Три кандидата, выдвинутые парламентскими партиями, уже зарегистрированы, так как они освобождены от сбора подписей (Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов). Информация о кандидатах, их представителях, о поступлении и расходовании средств избирательных фондов размещена на сайте ЦИК России   и регулярно обновляется.

    Взято отсюда.

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