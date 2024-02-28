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О жизненных уроках, смыслах, патриотизме…: разговор гендиректора общества “Знание” Максима Древаля со студентами

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О жизненных уроках, смыслах, патриотизме...: разговор гендиректора общества "Знание" Максима Древаля со студентами

28 февраля Алтайский педагогический университет посетил Максим Алексеевич Древаль, Генеральный директор Российского общества «Знание», доверенное лицо Президента РФ.

Визит начался со встречи с ректором АлтГПУ, председателем регионального отделения Российского общества «Знание» в Алтайском крае Ириной Рудольфовной Лазаренко. За неформальной беседой Максим Алексеевич и Ирина Рудольфовна подвели итоги проделанной работе в регионе и обсудили перспективы и планы.

Ответив на вопросы СМИ во время пресс-подхода, Максим Алексеевич Древаль перешел в зал Ученого совета вуза, где встретился со студентами Алтайского педуниверситета.

Встречу открыла Ирина Рудольфовна, представив гостей – заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Борисович Степаненко, заместитель министра образования и науки края Галина Владимировна Синицына, руководитель регионального отделения РСО Маргарита Владимировна Барсукова, депутат Барнаульской городской Думы Марина Владимировна Понкрашева.

Генеральный директор «Знания» рассказал будущим педагогам о своем становлении, о том каким путем он пришел к своему нынешнему положению, отметив, что вся его жизнь так или иначе была сопряжена с образованием и просвещением. Конечно, Максим Алексеевич познакомил студентов с основными целями, принципами и проектами Российского общества «Знание».

Далее встреча перешла в формат диалога. Студенты педвуза интересовались как проектами «Знания», так и жизненными установками, ценностями самого руководителя просветительского общества.

На вопрос студентов, о том какой главный урок был вынесен из школьной жизни, Максим Алексеевич ответил: «Главный урок, который я транслирую остальным, это отношение к ошибкам. Главное, что стоит на пути к нашим успехам и достижениям — это боязнь ошибок. На ошибках мы учимся, а вот легкие победы ничему нас не учат».

Участники встречи спрашивали о ближайших проектах общества «Знание», мероприятиях к Году семьи, даже о наказах от «Знания» кандидатам в президенты и о многом другом.

Студенты разных направлений подготовки задавали вопросы о «наболевшем». Филологи интересовались почему мало акций, направленных на популяризацию литературы, чтения. А студентов института физической культуры и спорта, например, интересовало отношение Максима Алексеевича к фиджитал спорту и как его популяризировать среди студентов.

«Цель фиджитал спорта – помочь одним выйти из виртуальной реальности, а другим дать механизмы когнитивного развития, тем кто занимается только физической культурой. А привлекать можно через кумиров», – высказал свое мнение Максим Древаль.

Беседа длилась уже больше часа, а у ребят оставалось еще много вопросов. Из-за плотного графика пребывания гендиректора общества «Знание» в Барнауле, ректор вынуждена была ограничить студентов, дав возможность задать последний вопрос. И этот вопрос не мог быть не задан: «Как могут студенты помочь бойцам СВО?». Ребята услышали очень достойный ответ.

Перечислив сначала в общем-то известные варианты – от сбора средств, до окопных свечей, Максим Древаль заключил: «Помощь может быть не только прямой. Рассказывать об их подвиге, о своём к этому отношении, о поддержке СВО – это тоже помощь. Даже хорошая учёба – это тоже помощь. Ведь они воюют не за себя, а за Россию, которую вам строить, а для этого надо кем-то стать».

Общее фото.., ребята окружили Максима Алексеевича, чтобы еще что-то спросить, сфотографироваться. Встреча завершилась. Студенты ушли с ощущением удовлетворения, с правильными мыслями в голове и мотивацией на развитие.

Взято отсюда.

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