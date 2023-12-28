О краже аферистами более 2 млн руб. заявили бийчане за прошедшие сутки

Жертвами мошенников становятся люди разных возрастов

За сутки в полицию поступило несколько заявлений от жителей Бийска о мошеннических действиях, сообщает МУ МВД России «Бийское». Ущерб составил более 2 300 000 рублей.

Так, 62-летняя бийчанка увидев рекламу об инвестициях, перешла по ссылке и оставила свой номер для связи. В скором времени ей позвонил консультант и объяснил, как быстро заработать. Женщина сначала внесла на свой брокерский счет немного денег и прошла обучения. И действительно, под руководством специалистов сумма на электронном счете начала увеличиваться. Бийчанка даже смогла обналичить часть средств. Однако позже менеджеры посоветовали увеличить вложения, чтобы и дивиденды стали больше.

“Следуя рекомендациям, пенсионерка сняла свои сбережения и взяла кредит. В течение двух недель потерпевшая переводила деньги частями, а когда сумма достигла почти 1 200 000 рублей и женщина захотела получить свои вложения назад, ей сказали, что это невозможно”, – отметили в ведомстве.

Напомним, что преступники продолжают звонить жертвам от имени сотрудников банка или сотрудников правоохранительных органов и сообщать о попытках получить кредит либо украсть деньги с банковских счетов. Для того чтобы избежать этого, мошенники убеждают граждан перевести все деньги на “безопасный счет”.

Таким образом мошенники похитили почти 800 тыс. руб. у 62-летнего жителя наукограда и порядка 350 тыс. руб. у 35-летнего бийчанина.

в ведомстве отметили, что по всем фактам возбуждены уголовные дела, полиция устанавливает личности аферистов.

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Взято отсюда