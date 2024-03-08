За 123 года своего существования он не изменился внешне, и торговали в нем всегда только цветами

8 марта 2024, 17:3083Написать комментарий

Мимо цветочного магазина на углу казанского парка Черное озеро, в витринах которого стоят высокомерные мраморные статуи и в любое время года можно купить букет на любой вкус и кошелек, наверняка множество раз проходил каждый местный житель. Да и туристы навряд ли обошли стороной это место — всё же исторический центр, чуть выше по улице — Казанский университет, ниже — пешеходная Баумана и Кремлевская. Но немногие, даже старожилы города, знают, что магазинчик этот непростой, и на самом деле прославился на весь Советский Союз.

Тогда, в далеком 1982 году, во время праздничной телепрограммы «Новогодний аттракцион» София Ротару, кружась в блестящем платье, с охапкой желтых хризантем, исполнила песню «Магазин “Цветы”» именно об этом самом магазине.

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Погружаясь в эту необычную историю, корреспондент портала 116.RU обнаружил, что цветочный у Черного озера — вообще место удивительное. Много ли вы знаете магазинов, которые более столетия продают одни и те же товары в одном и том же месте? Вот и мы не знаем. А история этого цветочного магазина начинается аж 11 марта 1900 года, когда казанский купец Михаил Николаевич Квасников подал прошение в городскую управу, попросив сдать ему в аренду земельный участок в углу сада Черное озеро.

Цветы всегда были настоящей страстью представителя известной казанской купеческой династии. У Квасникова была с любовью созданная оранжерея, питомники и теплицы, он заказывал семена в Европе, скрещивал и выводил новые виды цветов, выращивал даже экзотические комнатные растения: фикусы, пальмы, араукарии, фиалки и многие другие.

К счастью, в интересах благоустройства Казани городская управа согласилась выделить купцу участок в 100 квадратных саженей. 23 августа 1901 года, когда двухэтажное здание было уже построено, с Михаилом Николаевичем заключили договор аренды на 12 лет. Магазин успешно проработал все эти годы, но, увы, когда Квасников вновь обратился в управу с просьбой продлить ему аренду, плату запросили слишком высокую — 1800 рублей в год. История умалчивает, кто стал следующим владельцем магазинчика, но одно известно точно: вплоть до сегодняшнего дня он остается на своем месте и по-прежнему здесь можно купить цветы.

— Мы с уважением относимся к памяти Михаила Николаевича, я даже свечки за него в церкви ставлю, — рассказала нам помощник флориста Рая Галяутдинова, которая работает в магазине у Черного озера вот уже 40 лет. — Он словно так и остался здесь, с нами, кто-то подумает, что это лишь красивая легенда, но мы, работники магазина, постоянно ощущаем его присутствие. Он нас бережет, заботится, иногда можно даже почувствовать, как кто-то гладит тебя по голове. Считаем, что у нас есть свое собственное привидение, доброе, конечно.

У магазина по-прежнему много посетителей, он не просто держится на плаву, он любим многими — некоторые покупатели ходят на Черное озеро за букетами уже долгие десятилетия. На дни рождения близких, праздники и даже без повода. Внутри стоит волшебный запах всевозможных цветов, много помпезных статуй, а на втором этаже, который превратили в склад, к 8 Марта выстроилась вереница букетиков.

Работники магазина с радостью делятся с покупателями не только историей про призрак Квасникова, но и про то, как букет желтых хризантем, купленный именно у них, стал поводом для написания одной из самых популярных в СССР песен 80-х годов.

В 1981 году казанская поэтесса Лидия Григорьева написала стихотворение «Магазин “Цветы”», которое известный композитор Давид Тухманов переложил на музыку. Получившуюся песню исполнила на новогоднем «Огоньке» София Ротару. Композиция стала настоящим хитом и в народе прижилась под названием «Желтые хризантемы».

Нам удалось пообщаться с автором стихотворения Лидией Григорьевой, которая уже несколько десятилетий живет в Лондоне, но по-прежнему в мельчайших подробностях помнит и то, как создала будущий хит о том самом цветочном.

— Магазин просто замечательный, я его очень люблю! Мне было где-то 20 с небольшим лет, днем я работала, а вечером училась в казанском университете. И однажды осенью проходила мимо, шел небольшой дождь, горела вывеска. Заглянула туда, в этот сырой, цементный магазин, выбрала пышный букет огромных ярко-желтых хризантем. А дальше столкнулась с человеком, с которым не так давно мы жестко расстались по моей инициативе. Он был явно зол на меня, не остановился, скользнул по мне взглядом и продолжил свой путь. Он, кстати, скончался три года назад, как я узнала благодаря знакомым из Казани, — вспоминает Лидия Николаевна в беседе с журналистом 116.RU.

Та яркая, хоть и секундная встреча, видимо, крепко отложилась в памяти поэтессы, потому что спустя 10 лет, когда она уже была замужем и жила в Москве, обрела новую жизнь в ее стихотворении. Лидия Григорьева помнит, как увидела на выставке картину с букетом цветов и тут же села выводить зарифмованные строчки на клочке бумаги.

— Я это стихотворение даже в свою книгу не поместила, текст не особо свойственный для меня, поэтому просто отдала с некоторыми другими в журнал «Литературная Россия». Опубликовали его в декабре 1981-го, а в феврале следующего года мне позвонили от имени Давида Тухманова. Я еще подумала — что за шутки, я молодой поэт, неизвестный, с чего бы вдруг меня искать?

С Лидией Николаевной связалась жена композитора Татьяна Сашко — она на тот момент очень помогала своему супругу, разыскивала наиболее интересные стихи, на основе которых Тухманов мог бы написать музыку. Именно с ней Григорьева и встретилась в Доме литераторов, чтобы обсудить все детали возможного сотрудничества.

— Мы посидели там в баре, она приехала на белой «Волге», сверкнула бриллиантами на часах, такая вся красивая, яркая. И мы обсудили всё, они не могли без моего разрешения использовать мои стихи. Попросили разрешения переделать несколько строчек — нужно было, чтобы в тексте была зима, а не осень. Если бы они меня тогда не нашли, была бы настоящая катастрофа. Уже через несколько дней София Ротару должна была записывать песню, всё было готово, только разрешение от меня нужно было получить.

Лидия Григорьева также поведала нам небольшую тайну: при записи «Магазин “Цветы”» Ротару была после серьезной операции на связки, и тяжелое, с придыханием, исполнение, которое так понравилось слушателям, на самом деле было случайным. С певицей поэтесса лично не общалась, но ей польстило, что ее стихи той очень понравились.

— Мне пришлось даже отдельную сберкнижку заводить, куда перечисляли авторские за использование песни. Большие деньги были, потому что композиция стала мегапопулярна, пластинки выпускали без остановки. Главными песнями года считались «Миллион алых роз» Пугачевой и «Магазин “Цветы”» Ротару. Мой свекор любил говорить, что куда бы он ни пошел, отовсюду звучала песня на стихи его невестки.

В последние годы Лидия Григорьева редко бывает в Татарстане — перелеты даются с трудом, но вспоминает город своей молодости с теплотой. И каждый раз, когда ей всё же удавалось посетить Казань, она приходила к тому самому магазинчику на Черном озере и покупала букет цветов. Не желтые хризантемы, сейчас выбор гораздо больше, но в качестве знака уважения месту, благодаря которому родился тот самый хит.

— Кто бы мог подумать, что так всё сложится, — смеется Лидия Николаевна. — Желтые хризантемы судьбы.

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08.03.2024