О политике и не только. Новоалтайские школьники на ВПР по истории опишут работу Александра Терентьева в Алтайском крае

У старшеклассников новоалтайской школы №12 сегодня прошел необычный урок – на нем они вспоминали прошлое, обсуждали настоящее и рассуждали о будущем. А помог ребятам собрать все в единую для понимания картину и правильно расставить причинно-следственные связи и акценты человек, который уже долгое время в политике и досконально знает все процессы изнутри, – депутат Государственной Думы, лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае Александр Терентьев.

Общение получилось очень интересным, дети узнали много нового, что не было написано в учебниках истории – где были посажены первые зерна конфликта между коллективным Западом и нашей страной, почему неофашизм развился на Украине, почему после развала Советского Союза наша страна была “сырьевым придатком”, к чему приводят договоры правителей на словах и как Владимир Путин возвращает России суверенитет и почему его Послание Федеральному Собранию в этом году должен изучить каждый житель нашей страны.

“Мы сегодня живем в очень интересное время, – отметил Александр Терентьев. – Жить в колонии и жить в свободном государстве – это две разные вещи. Огромная разница, когда из твоей страны выкачивают все средства в виде сырья – газ, нефть, металлы, лес и т. д; или перерабатывают это сырье внутри государства“. По словам политика, наш Президент сегодня как раз и добивается для нашей страны самого главного – суверенитета – то есть свободы и политической, и финансовой, и экономической.

Александр Терентьев напомнил ребятам, что в марте этого года пройдут важные для нашей страны выборы – жители России будут определять главу государства на ближайшие 6 лет. Затем, выбранный Президент распустит Правительство и по действующей Конституции, именно Государственная Дума будет формировать новый кабинет министров. Александр Терентьев подчеркнул, что, несмотря на высокий рейтинг действующего главы государства, все избиратели, без исключения, обязательно должны проголосовать на этих выборах – “нам нужна большая явка!”, – отметил депутат. – Если мы не идем на выборы, то кто-то за нас будет решать, как нам жить, хотим мы этого или нет. Когда на выборы будет приходить 90 процентов избирателей, а не 12-18, политика будет той, которую мы с вами выберем”.

Остановился Александр Терентьев и на ключевых моментах Послания Президента, недавно озвученного им в Гостином дворе. “Президент сказал, что элита будет изменена и основа этой элиты будут те люди, которые защищают сегодня суверенитет в Специальной военной операции. И те люди, которые работают: учителя, врачи, те рабочие профессии, которые сегодня очень незаслуженно забыты. Основа любого государства – это образование, это школа, это вы и ваши учителя. Те, которые формируют сознание. Чтобы с самых малых лет у нас в головах было заложено, что независимость – это не просто слово, наша душа должна быть им наполнена. Нация должна быть образованной, воспитанной культурно, и здоровой“.

У ребят было очень много самых разных вопросов к политику федерального уровня. Один особо запомнился. “Сегодня 11-й класс пишет ВПР по истории и одно из заданий – описать полит деятеля, который что-то сделал для Алтайского края“, – сказала одна из учениц и попросила Александра Терентьева рассказать о своей работе.

Депутат откровенно рассказал ребятам, почему оставил бизнес, почему не хочет быть чиновником, как проходят рабочие будни депутата Госдумы, почему оппозиции сложнее продвигать свои инициативы, как взаимодействуют разные уровни законодательной власти, о чем рассказывают люди во время приемов граждан и как депутат решает их проблемы.

Школьники слушали Александра Терентьева очень увлеченно – не исключено, что некоторые из них на экзамене опишут именно его деятельность в Алтайском крае.

Взято отсюда.

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