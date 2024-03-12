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О внутреннем туризме, технопарках и экономике: Владимир Семенов ответил на вопросы участников интернет-конференции

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О внутреннем туризме, технопарках и экономике: Владимир Семенов ответил на вопросы участников интернет-конференции

На сайте краевого парламента завершилась интернет-конференция председателя комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимира Семенова. Большая часть вопросов затрагивала тему туризма.

Владимир Семенов рассказал о перспективах развития внутреннего туризма и результатах эксперимента по взиманию курортного сбора. Общий объем доходов краевого бюджета от уплаты курортного сбора за 2023 год составил более 54,4 млн рублей. Эти средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры города-курорта Белокурихи. По словам парламентария, в целом этот эксперимент был признан успешным и сейчас обсуждается возможность широкого применения туристического сбора на территории всех регионов страны.

«Уверен, развитие «сельского туризма» за счет вовлечения всех слоев предпринимательства даст новый импульс не только к развитию внутреннего туризма на сельских территориях, повышению доходности бизнеса и занятости населения, но и к более интенсивному и комплексному развитию таких территорий за счет создания новых точек притяжения», – отметил депутат, говоря об обсуждении в Государственной Думе проекта федерального закона «О проведении эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах».

Также Семенов ответил на вопросы о состоянии основных отраслей региональной экономики. «В 2023 году индекс промышленного производства в Алтайском крае составил 105,8%, что превышает значение в среднем по России (103,5%). Это самый высокий показатель за последние 15 лет. Численность работающих в обрабатывающей промышленности увеличилась до 92,3 тыс. человек (+1920 человек)», – сказал он. При этом глава комитета назвал дефицит кадров общей проблемой, характерной как для промышленности, так и для предпринимательства и туриндустрии. «Эта нехватка является демонстрацией ускоренного развития экономики в целом», – заключил депутат.

Все материалы интернет-конференции Владимира Семенова можно найти здесь .

Взято отсюда.

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