О зараженном хлебе предупредили жителей в Алтайском крае

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24 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Жители Алтайского края получили предупреждение о возможном заражении хлеба картофельной палочкой из-за низкого качества зерна в предыдущем сезоне. Как сообщают vesti22.tv.

Специалисты легко определяют развитие картофельной болезни и советуют не употреблять такой хлеб в пищу. Внешне этот хлеб может выглядеть как обычно, но появление сладковатого запаха свидетельствует о заражении картофельной палочкой. Через несколько дней мякиш хлеба становится покрытым темными пятнами и слизистыми нитями. При распаде картофельная палочка выделяет токсичные вещества.

Нарушение работы желудочно-кишечного тракта является самым простым и безопасным последствием заражения картофельной болезнью.

Фото: rg.ru

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Автор: vizitka01

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город Горняк