реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

О зараженном хлебе предупредили жителей в Алтайском крае

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

 | 

24 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Жители Алтайского края получили предупреждение о возможном заражении хлеба картофельной палочкой из-за низкого качества зерна в предыдущем сезоне. Как сообщают vesti22.tv.

Специалисты легко определяют развитие картофельной болезни и советуют не употреблять такой хлеб в пищу. Внешне этот хлеб может выглядеть как обычно, но появление сладковатого запаха свидетельствует о заражении картофельной палочкой. Через несколько дней мякиш хлеба становится покрытым темными пятнами и слизистыми нитями. При распаде картофельная палочка выделяет токсичные вещества.

Нарушение работы желудочно-кишечного тракта является самым простым и безопасным последствием заражения картофельной болезнью.

Фото: rg.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

город Горняк

горняк22 телеграм
Лига 33+ Весна 2024

Лига 33+ Весна 2024

турнирная таблица, результаты, расписание матчей Результаты & Таблица(ы): Таблица(ы) ::…

Узнать больше
Чемпионат Наукограда по мини футболу среди ветеранов 45 лет и старше. Весна 2024

Чемпионат Наукограда по мини футболу среди ветеранов 45 лет и старше. Весна 2024

турнирная таблица, результаты, расписание матчей Результаты & Таблица(ы): Тур 1…

Узнать больше
Миллион боеприпасов не поможет. Военный эксперт из ФРГ оценил положение ВСУ

Миллион боеприпасов не поможет. Военный эксперт из ФРГ оценил положение ВСУ

Украинская армия испытывает критическую нехватку боеприпасов, решить которую не поможет…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp