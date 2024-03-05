О зарплатах, дорогах и парках. Вячеслав Франк рассказал, как изменился Барнаул за год

Ежегодное выступление главы города о работе администрации, ожидаемо, пришлось по душе почти всем депутатам

Отчет за 2023 год мэра Барнаула Вячеслава Франка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

5 марта глава Барнаула Вячеслав Франк отчитался перед депутатами городской думы о результатах работы за 2023 год. Отчет мэра высоко оценило подавляющее большинство народных избранников. По словам градоначальника, за 12 месяцев краевая столица достигла успехов по многим направлениям и значительно преобразилась. Но еще есть над чем работать. Какие успехи и проблемы выделил Вячеслав Франк – в материале amic.ru.

О зарплатах и промышленности

Индекс промышленного производства в 2023 году в Барнауле превысил общероссийский уровень, отметил глава города. При этом особыми успехами могут похвастаться предприятия металлургии, производства вагонов и оборудования, продуктов, оптики и электроники.

За 2023 год в бюджет города поступило 24,8 миллиарда рублей. Причем более половины собственных доходов – пять миллиардов рублей – принесли в казну предприниматели. Еще около 14 миллиардов выделили из федерального бюджета.

Растут в Барнауле и зарплаты – на крупных и средних предприятиях они уже превысили 50 тысяч рублей, подчеркнул Вячеслав Франк. Однако признал при этом, что пока краевая столица по этому показателю по-прежнему отстает на фоне других городов Сибири.

О строительстве и реновации

Барнаул должен стать “самым комфортным городом Сибири”, напомнил Вячеслав Франк слова губернатора Алтайского края Виктора Томенко и подчеркнул, что для этого много чего делается.

Так, в 2023 году город в полтора раза по сравнению с прошлым годом перевыполнил план по вводу жилья. Досрочно выполнена программа по расселению аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года. На эти цели потрачено более 700 млн рублей: под снос пошло 83 дома.

“Новые правила расселения способствуют развитию площадок, ранее занятых аварийными домами. Пилотным проектом комплексного развития станет микрорайон Поток, где планируется реализовать масштабный проект реновации”, – добавил Франк.

О дорогах и транспорте

В два раза вырос ввод газовых сетей (уровень газификации превысил 31%), отметил Франк.

Активно в городе ремонтируют и строят дороги: за последние годы в краевой столице построено 304 километра дорожного полотна.

Отремонтирован путепровод в районе Нового рынка, идет строительство транспортной развязки на шоссе Ленточный Бор, которая обещает стать самым крупным региональным объектом последних лет.

Затронул мэр и тему общественного транспорта, которая беспокоит горожан. Вячеслав Франк напомнил, что в прошлом году город получил 10 новых трамваев, в этом ожидается поставка 41 автобуса. Глава города анонсировал серьезную модернизацию общественного транспорта в ближайшие годы.

О зеленых зонах и школах

А еще в 2023-м в городе продолжали приводить в порядок зеленые зоны. Новый облик получили парки “Изумрудный”, “Юбилейный”, “Центральный”, а также сквер на улице Приречной. В этом году работы продолжатся в “Юбилейном”, а также стартует модернизация парка имени Ленина.

Открываются в городе новые детсады и школы. В частности, в прошлом году заработал детсад № 282 на Павловском тракте на 330 мест. Всего за последние четыре года впервые двери открыли 11 дошкольных учреждений на три тысячи мест.

В прошлом году открылась долгожданная школа в микрорайоне Спутник, продолжается строительство нового здания школы в селе Власиха. В ближайшие годы в Барнауле появится еще восемь школ и три пристройки к ним, сообщил Франк.

Как оценили отчет?

После выступления Франка глава Барнаульской гордумы Галина Буевич подчеркнула, что все задачи, поставленные перед администрацией города, выполнены, с “чем согласилось большинство депутатов”.

“Мы видим, что в городе растут налоговые и неналоговые доходы: в 2023 году они превысили 11 млрд рублей. Выполнен и такой показатель, как обеспеченность расходов. Радуют показатели в экономике. Значительно улучшено качество медицинского обслуживания наших горожан за счет открытия нового знания поликлиники № 14 и врачебной амбулатории поликлиники № 1. Появляется все больше хороших, уютных локаций для отдыха горожан. Набирает обороты программа инициативного бюджетирования, ее финансирование было увеличено практически на 40%”, – прокомментировала Буевич.

Глава фракции единороссов в БГД Вячеслав Перерядов также напомнил, в прошлом году в Барнауле своевременно удалось открыть мост на проспекте Ленина и досрочно завершить федеральную программу по расселению жилья, признанного аварийным до 2017 года. И ряд других проектов.

Отдельно Перерядов остановился на теме общественного транспорта, масштабное обновление которого началось в городе в прошлом году.

“Депутаты фракции проехали на новых трамваях в качестве пассажиров, впечатление – положительное”, – поделился глава фракции.

Остро стоит вопрос и с исполнением судебных решений администрацией города. По оценке главы Барнаула, за последние три года на покрытие долгов из бюджета города выделили пять миллиардов рублей, необходимо еще восемь.

“Тема не одного года, но темпы увеличения долга заставляют задуматься о возможности дальнейшего планирования бюджета города”, – говорит Перерядов.

Народный избранник также напомнил, что в 2030 году Барнаул отпразднует 300 лет со дня основания. Юбилей должен стать “отправной точкой для больших изменений в облике города и качестве жизни барнаульцев”, отметил Перерядов.

Еще одно направление работы администрации в прошлом году – поддержка бойцов СВО и их семей, напомнил глава регионального ОНФ Сергей Войтюк. Он подчеркнул, что из Барнаула при поддержке администрации, депутатов, предпринимателей регулярно отправляются гуманитарные грузы в Донбасс: начиная от продуктов питания и товаров первой необходимости и заканчивая транспортной техникой, средствами связи, тепловизорами, коптерами и РЭБ-системами.

Только в рамках проекта “Все для победы” в зону СВО недавно было отправлено 15 единиц техники стоимостью более 14 миллионов рублей. Всего в рамках программы из Алтайского края отправили уже 50 единиц техники, половина из них ушла из Барнаула. По его словам, “деятельность города в этом направлении является модельной и достойной подражания другими муниципалитетами”.

Отчет мэра поддержало подавляющее большинство народных избранников. “За” проголосовали 35 из 38 присутствующих депутатов.

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