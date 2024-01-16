Об измененных правилах въезда и выезда из страны рассказали алтайские пограничники

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16 января 2024г. -VRUBCOVSKE.RU. Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю информирует жителей и гостей нашего региона о том, что изменились правила въезда и выезда из России.

Новыми правовыми актами определен перечень оснований недействительности заграничного, дипломатического и служебного паспортов, а также порядок изъятия документа.

Так, в отношении лиц,предъявивших недействительные документы, сотрудниками пограничных органов ФСБ России принимаются решения об отказе в пропуске через Государственную границу Российской Федерации с последующим изъятием предъявленных документов.

В связи с изложенным пограничное управление обращает внимание граждан, планирующих поездку за границу, о необходимости осуществлять проверку паспортных данных на предмет их соответствия действительным данным владельца документа.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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