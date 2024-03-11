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Об опубликовании нормативных правовых актов Алтайского края

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Об опубликовании нормативных правовых актов Алтайского края

Управление юстиции Алтайского края уполномочено предоставлять контрольные экземпляры правовых актов для опубликования на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru). За период с 04.03.2024 по 07.03.2024 опубликовано 43 нормативных правовых акта, из них: 8 законов Алтайского края; 4 указа Губернатора Алтайского края; 2 постановления Правительства Алтайского края; 4 постановления Алтайского краевого Законодательного Собрания; 24 приказа органов исполнительной власти края, 1 решение органов исполнительной власти края.

Взято отсюда.

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