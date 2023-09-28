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Обь вела себя прекрасно: как Барнаульский речной порт завершил навигацию-2023

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Речные грузоперевозки Фото: Министерство транспорта Алтайского края

Стабильная работа, увеличение пассажиропотока и подготовка к строительству зоны отдыха на острове Юбилейном. Барнаульский речной порт подвел итоги завершившейся навигации-2023

Навигация для пассажирских теплоходов закончилась. Суда с “чувством выполненного долга” встали на якорь до следующей весны. В этом году речной флот отработал стабильно с приростом пассажиров и прибыли. Впереди ждет зимовка и подготовка к следующей навигации. Барнаульцам она сулит появление еще одного красивого места для пляжного отдыха и рыбалки. Итогами проделанной работы с “Толком” поделился директор Барнаульского речного порта Александр Крук.

Стабильность и рост зарплат

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