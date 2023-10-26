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Обалдеете, когда узнаете: стоматолог назвала неожиданные причины боли в спине — проверьте зубы

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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25 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Стоматолог Наталья Юрченко назвала неожиданные причины боли в спине. По ее словам, виноваты в этом могут оказаться зубы, в частности, неправильный прикус или кариес.

Врач пояснила, что связь между зубами и болями в спине обусловлена совместной иннервацией — нервы, идущие к зубам, соединены с нервами, ведущими к другим частям тела, включая спину.

Это может привести к «рефлекторной боли», когда сигнал о ней переотражается в другой части тела через общие нервные связи. Фактически, любая боль в ротовой полости может отдаться в спине, поэтому стоматолог рекомендует провериться на кариес, пародонтит и другие заболевания, сообщает Теперь внимание со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/globallookpress.com

ИСТОЧНИК

город Горняк

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