“Обалдели?”: Многодетному ветерану выставили счёт на 23 миллиона рублей за свет на дачу

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11 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. С многодетного ветерана боевых действий электросетевой холдинг запросил более 23 млн рублей, чтобы просто провести свет на его дачу в Подмосковье. “Вы обалдели?” – возмутился депутат Госдумы, обнародовавший эту историю. Пишет Царьград.

Как написал в своём телеграм-канале депутат Госдумы ФС России, заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, ведущий программы “60 минут” Евгений Попов, в Подмосковье случилась удивительнейшая история. Началась она с того, что ветеран боевых действий, отец четверых детей решил обзавестись дачей.

Лишних средств у мужчины не было: зарплата невысокая, квартира в ипотеке. Ветеран продал машину за скромные 300 тысяч рублей и купил участок в 6 соток в одном из подмосковных СНТ. Обустраивал дачу не спеша.

И вот пришло время провести на участок электричество.

Для осознания уточню ещё раз: на дворе XXI век, 2023 год, Московская область, 6 соток, заслуженные льготы по многодетности и за боевые заслуги (реальные, не писарем отсиживался), – пишет Попов.

Итак, пройдя необходимые бюрократические процедуры, обладатель дачи наконец получает одобрение своей заявки на подключение света. Но радость оказывается преждевременной: вскоре семье ветерана пришёл счёт на подключение от ПАО “РОССЕТИ”. Компания оценила свои услуги в 23 317 199 рублей 53 копейки.

“Ау, “РОССЕТИ”! Вы обалдели?” – возмущается Попов, добавляя, что уже составил депутатский запрос.

ФОТО: СКРИНШОТ HTTPS://T.ME/VLADIVOSTOK1978

Автор: vizitka01

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