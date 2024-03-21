Объект Алтайского края претендует на включение в туристические маршруты программы «Больше, чем путешествие»

Денисова пещера представлена в финале Всероссийского конкурса «От южных морей до полярного края» , организатором которого выступает программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» . Всего в открытом голосовании представлено 89 объектов – по одному от каждого региона. 3 апреля будет определен топ локаций, которые планируется включить в туристические маршруты программы «Больше, чем путешествие».

Как отмечают в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности , до 31 марта на сайте местагордости.рф можно выбрать локации, достойные звания лучших в номинациях «Гордость моей страны» (объекты исторического наследия), «Душа моей компании» (точки притяжения молодежи), «Мечта моего сердца» (места, которые голосующие считают для себя наиболее важными). В результате будет сформировано три рейтинга – топ-10 локаций в каждой из трех номинаций. Все 30 достопримечательностей смогут посетить тысячи участников программы «Больше, чем путешествие».

Также у жителей Алтайского края есть возможность предложить свое место силы, которое войдет в галерею достопримечательностей на сайте местагордости.рф . Его увидят тысячи путешественников. Для этого до 31 марта нужно рассказать о своем месте силы на личной странице в соцсети «ВКонтакте» с указанием хештегов #отюжныхморейдополярногокрая, #МестаГордости, #БольшеЧемПутешествие и заполнить заявку на сайте конкурса. Количество постов от одного пользователя не ограничено.

Фото: управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности

Справка : «Больше, чем путешествие» – программа, благодаря которой свыше 170 тысяч молодых людей смогли увидеть уникальные места страны, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработать социально значимый проект и найти новых друзей. В поездки по стране отправляются активные участники, призеры и победители всероссийских проектов.

Взято отсюда.

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