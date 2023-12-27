“Объект номер один”. Как в Барнауле награды вручали за мост на проспекте Ленина

С проблемой достойно справились, сегодня уже наслаждаемся дорогой

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Минтранс Алтайского края и администрация Барнаула 27 декабря вручили награды представителям дорожной отрасли, принимавшим участие в реконструкции путепровода на проспекте Ленина, сообщает мэрия.

Заместитель министра транспорта Александр Мошкин отметил, что ввод моста в эксплуатацию – очень важное событие.

“Он стал объектом номер один, за которым наблюдали на протяжении практически двух лет не только жители Барнаула, но и всего Алтайского края. Когда произошло закрытие и началась реконструкция, много было мнений, как город будет жить без моста. Но с этой проблемой достойно справились, сегодня уже наслаждаемся дорогой”, – подчеркнул Мошкин.

Фото: barnaul.org

Председатель барнаульского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерий Ведяшкин отметил, что путепровод, по сути, построили новый.

“Демонтировали старый и возвели новый”, – уточнил Ведяшкин.

Замдиректора ДСУ № 4 по капстроительству Денис Попрядухин рассказал, что работа была сложной из-за громоздкости объекта.

“Основная сложность заключалась в поиске субподрядчиков и сведении их друг с другом – требовалось большое количество профессионалов различных специальностей. Приходилось работать круглосуточно. Больше всего горжусь тем, что нам удалось завершить работу в срок”, – пояснил Попрядухин.

Наград удостоены коллектив ООО “ЗАПСИБ-МОСТ” и 42 работника Барнаульского ДСУ № 4, сотрудники ГИБДД УМВД России по Барнаулу, специалисты МУП “Горэлектротранс”, МБУ “Автодорстрой”, Управления механизации № 8, представители ООО “Каскадстрой”, “Веллбилд”, “Алтвелд”, “Райдекс”, “Сибирь Авто Альянс”, “Гарант ТехСтрой”, “СТЭК”, а также сотрудники Федерального центра строительного контроля.

горняк



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