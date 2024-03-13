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«Обещала, что худеть больше не будет». Эдгард Запашный — о смерти 22-летней эквилибристки в цирке

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Влада Морозова умерла после представления в Большом Московском цирке

12 марта 2024, 17:30248Написать комментарий

«Обещала, что худеть больше не будет». Эдгард Запашный — о смерти 22-летней эквилибристки в цирке

9 марта в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского произошла трагедия. После представления умерла эквилибристка Влада Морозова. Врачи пытались реанимировать Владу больше трех часов, но девушка скончалась, не приходя в сознание. Простились с Владой сегодня, 12 марта.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Эдгард Запашный рассказал, что у девушки не было вредных привычек — Влада не пила, не курила и на здоровье не жаловалась. Никто никогда не подходил к директору цирка и не говорил о том, что она перебарщивает, что сильно устала и ей нужны выходные.

— И в шоу «Легенда», которое мы сейчас выпустили, у Влады не было больших нагрузок. Она исполняла трюки только в своем номере и не самой большой сложности, — заметил Эдгард Запашный. — В шоу принимает участие больше ста человек и нет необходимости нагружать кого-то конкретно. Есть много возможностей использовать и других артистов. И она ежегодно проходила диспансеризацию. Всё у нее всегда было в порядке.

В Сети появилась также информация о возбуждении уголовного дела по статье «о причинении смерти по неосторожности». Эдгард Запашный эту информацию опроверг.

«Хоронить будет в родном городе»

— У нас люди порой гонятся за сенсацией, нет ничего святого, только бы дай зацепиться. Просто бессовестные. Некоторые Владу похоронили, когда она еще была жива. Представляю, как больно это было читать ее маме, — сказал Эдгард Запашный. — Я стараюсь всю эту грязь не читать, хотя, конечно, до меня что-то доходит. В своем телеграм-канале я рассказал, как всё было. Нет необходимости что-то скрывать и врать, когда вокруг столько людей. В нашем цирке работают почти 600 человек. Слишком много свидетелей и участников происходящего.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяПосле этого номера девушка почувствовала себя плохо

Видео: ZАПАШНЫЙ / T.me

— Я разговаривал по телефону с мамой Влады, всё решала она, — сказал Эдгард Запашный. — Хоронила дочь она в родном городе.

Ранее мы рассказывали о том, как врачи боролись за жизнь Влады Морозовой и как в цирке простились с умершей эквилибристкой.

Взято Источник
13.03.2024

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