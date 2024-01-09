Возить пассажиров на этом борту начнут уже с февраля 2024-го

Авиакомпания Red Wings в последние дни 2023 года получила первый Ту-214 от казанского авиазавода. С февраля 2024 года пассажиры смогут полететь на этом самолете в Израиль, Грузию и Азербайджан. Так торжественно презентовали борт. Как сообщают в ОАК, акт приема-передачи подписали в аэропорту Казани.

Но есть нюанс — это не новый обещанный самолет, а старый. Машину с бортовым номером RA-64518 выпустили в далеком 2009 году на казанском авиазаводе. Для своих полетов его использовала сначала авиакомпания «Трансаэро», а затем и нынешний владелец, Red Wings.

— Мы продолжаем работу по возвращению в эксплуатацию российской авиатехники: вслед за грузовым Ил-96–400Т сегодня в строй вернулся прошедший всё необходимое обслуживание пассажирский Ту-214. В будущем году продолжим передачу самолетов. Благодарю всех, кто принимает участие в решении этой важной задачи, а вместе с коллегами из Red Wings рассчитываем, что самолет будет успешно работать на благо авиакомпании и пассажиров, — сказал гендиректор лизинговой компании, принадлежащей ОАК, «Ильюшин финанс Ко» Михаил Подхватилин. Но не уточнил, передача будет так же старых бортов или всё же речь идет про новые самолеты.

В конце 2017 года было решено убрать борт на хранение «из-за приобретения более выгодных машин» — Airbus А321. Для авиакомпании содержание Airbus было экономнее, ведь расход топлива был ниже, а экипаж состоял лишь из двух человек. Но после длительного хранения «тушка» снова в строю и прошла процедуру восстановления летной годности на том же казанском авиазаводе. В Ульяновске ее перекрасили, и теперь на боку значится название самолета — Ту-214.

Корреспондент 116.RU спросил авиаэкспертов, зачем авиакомпании старый самолет и безопасно ли на нем летать.

По словам заслуженного военного летчика РФ Владимира Попова, несмотря на то, что самолет выпущен давно, на заводе он был на ответственном хранении и проходил сертификационные испытания. Всё должно быть хорошо, говорит собеседник.

— Испытания проходили, что-то меняли. Сейчас еще стоит жестко вопрос импортозамещения, поэтому, скорее всего, была еще необходимость поменять навигационное оборудование и какие-то системы, часть датчиков, — отмечает эксперт.

Попов утверждает, что необходимость хранения самолета на казанском заводе была. На самолете совершали тестовые полеты, отрабатывали замену разных агрегатов, поскольку они были импортными. На «тушку» ставили отечественные детали и проводили испытания.

Импортозамещение действительно сложная тема, если мы говорим о «тушках». Летом 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал заявление: казанскому авиазаводу необходимо доработать самолет Ту-214 и поменять все импортные детали на отечественные. Тут стоит сказать, что глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь утверждал, что в Ту-214 нет ни одной импортной детали, только российские.

Вопрос безопасности самолета не стоит, говорит Попов. Он уверен: машина полностью безопасна, несмотря на свой возраст и износ. Тем более самолетом будут управлять специально обученные пилоты, которых готовили именно для таких бортов, говорит наш собеседник.

— Я считаю, что плохого и страшного в этом ничего нет. Самолет, выпущенный несколько лет назад, но сертифицированный сейчас, действительно выработал какой-то небольшой ресурс. Но это очень маленький ресурс от общего количества, который назначен этому самолету. Когда с летной испытательной станции передавали самолет в авиакомпанию, работники сделали все регламентные процедуры, осмотры, замену каких-то агрегатов, чтобы ресурс начинался с нуля, — объясняет он.

Также заслуженный летчик вспомнил, что подобные машины были у Red Wings и раньше. По его мнению, этот самолет как нельзя лучше впишется в авиакомпанию и ее расписание полетов. Он не исключает, что в следующем году в авиакомпании появится еще одна или несколько «тушек».

— Можно сказать, этот новый самолет — подарок для пассажиров и летчиков, которые будут в дальнейшем эксплуатировать его, — подытожил Владимир Попов.

Опасений новый самолет не вызвал и у авиаэксперта Максима Пядушкина. Машина была сертифицирована, документы подготовлены, технологии доработаны с новыми деталями, а уже потом «тушку» отдали авиакомпании.

— Самолет получит сертификат летной годности. Это значит, что летать на нем безопасно, — уверен авиаэксперт.

Появление «нового старого» Ту-214 не является чем-то удивительным. Казанский авиазавод должен был предоставить до конца этого года три новых самолета, а к концу 2026 обещали выпустить 20 таких самолетов. Но за 2023 год казанский авиазавод не смог собрать ни одной «тушки». Почему — в компании не комментируют, на запрос редакции 116.RU ответ так и не поступил.

Несмотря на откровенные сложности, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с Владимиром Путиным в конце декабря заявил: до 2030 года в стране соберут более 500 самолетов. В частности: 270 лайнеров МС-21, 142 самолета «Суперджет-100» и 115 самолетов Ту-214. И если про иркутские МС-21 Чемезов рассказал подробно, что они, дескать, находятся на разных стадиях готовности и уже в 2024-м планируется передать шесть таких самолетов «Аэрофлоту», то о «тушках» — ни слова.

А мы напомним небольшую предысторию казанских Ту-214, которые резко стали нужны. Но оперативно предоставить их гражданской авиации завод в Татарстане не смог. Дело в том, что на протяжении многих лет здесь собирали всего несколько самолетов для спецотряда «Россия». На потоке предприятие не работало никогда.

Производство в Казани пассажирских Ту-214 стало актуальным после введения санкций против России. Власти Татарстана много раз и довольно громко заявляли, что республика готова и имеет всё необходимое, чтобы оперативно оснастить отечественные авиакомпании самолетами. Но дальше обещаний, как стало понятно, дело пока не идет.

Свои обещанные «тушки» ждут несколько авиакомпаний. В частности, «ЮВТ-Аэро» запросила 4 борта, «Аэрофлот» — 11, авиакомпания «Якутия» — целых 12. Пока нет ни одного.

Взято Источник

09.01.2024