Со слов горожан, перед отопительным сезоном всех уверяли в полной готовности котла к зиме

Вчера, 16 января, жители Славгорода пожаловались на отсутствие отопления в домах. Со слов горожан, власти пятый день игнорируют трещину в оборудовании городской котельни номер 38. Свое обращение неравнодушные славгородцы опубликовали в паблике в VK «Инцидент Барнаул».

— Каждый день нам обещают тепло, а по итогу из двух котлов ни один не работает. Перед отопительным сезоном нас уверяли в том, что город готов к зиме. Новый котел есть, но его не подключили. Квитанции об оплате приходят с огромными суммами за потребление теплоэнергии. Перерасчет не делают, хотя заявления принимают. Компенсацию по возврату не начисляют, — рассказала участница сообщества Наталья.

NGS22.RU обращался в теплотранс и приемную администрации Славгорода. Во всех структурах как-либо комментировать ситуацию отказались.

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17.01.2024