реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

«Обещают тепло, котлы не работают»: жители Славгорода жалуются на отсутствие отопления — власти молчат

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Со слов горожан, перед отопительным сезоном всех уверяли в полной готовности котла к зиме

«Обещают тепло, котлы не работают»: жители Славгорода жалуются на отсутствие отопления — власти молчат

Вчера, 16 января, жители Славгорода пожаловались на отсутствие отопления в домах. Со слов горожан, власти пятый день игнорируют трещину в оборудовании городской котельни номер 38. Свое обращение неравнодушные славгородцы опубликовали в паблике в VK «Инцидент Барнаул».

— Каждый день нам обещают тепло, а по итогу из двух котлов ни один не работает. Перед отопительным сезоном нас уверяли в том, что город готов к зиме. Новый котел есть, но его не подключили. Квитанции об оплате приходят с огромными суммами за потребление теплоэнергии. Перерасчет не делают, хотя заявления принимают. Компенсацию по возврату не начисляют, — рассказала участница сообщества Наталья.

NGS22.RU обращался в теплотранс и приемную администрации Славгорода. Во всех структурах как-либо комментировать ситуацию отказались.

Взято Источник
17.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Недвижимость и ЖКХ

В Барнауле продолжают бороться с гололедом

17.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку дорог и тротуаров

17.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайкрайстате заявили, что зарплаты выросли почти до 50 тысяч. А сколько получаете вы?

17.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле снова вырастут цены на проезд. Или нет? — Ответ мэрии

17.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае проиндексировали пособия. Сколько теперь получают матери-одиночки и военнослужащие

17.01.2024

 Новости Алтай

Молодого бийчанина подозревают в спонсировании терроризма. Он переводил деньги украинским военным

17.01.2024

 Новости Алтай

«Пишу жалобу — инсулин появляется». Жительница Барнаула с диабетом рассказала, как выбивает льготные препараты

17.01.2024

 Новости Алтай

Кандидат в президенты Борис Надеждин собирает подписи в Барнауле

17.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе — его проведет участница олимпиады в Сочи

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске