Объявлен шорт-лист конкурса «Библиотечная аналитика – 2023»

Конкурс «Библиотечная аналитика» проводится уже в седьмой раз. Ежегодно в нем принимают участие библиотеки – методические центры из 69 муниципальных образований, предоставляющие аналитические отчеты в научно-методический отдел Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова.
Состав конкурсной комиссии каждый год меняется с целью достижения наибольшей объективности результатов. В этом году работы рассматривали 7 специалистов из отделов, отвечающих за доступ к ресурсам, краеведение, комплектование, методическое сопровождение деятельности библиотек, обслуживание пользователей.
В шорт-лист вошли аналитические отчеты 20 муниципальных образований: 5 городских округов и 15 муниципальных районов/округов. Эти работы высоко оценены членами жюри за:
Отобранные работы выполнены на высоком профессиональном уровне и набрали не менее 138 баллов в общем рейтинге. Они высокоинформативны и имеют практическую ценность для развития библиотечного дела в Алтайском крае. Список дан в алфавите муниципальных образований.
Шорт-лист краевого конкурса «Библиотечная аналитика – 2023»
В группе библиотек городских округов:
В группе библиотек муниципальных районов:
Взято отсюда.
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