Объявлен шорт-лист конкурса «Библиотечная аналитика – 2023»

Конкурс «Библиотечная аналитика» проводится уже в седьмой раз. Ежегодно в нем принимают участие библиотеки – методические центры из 69 муниципальных образований, предоставляющие аналитические отчеты в научно-методический отдел Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова.

Состав конкурсной комиссии каждый год меняется с целью достижения наибольшей объективности результатов. В этом году работы рассматривали 7 специалистов из отделов, отвечающих за доступ к ресурсам, краеведение, комплектование, методическое сопровождение деятельности библиотек, обслуживание пользователей.

В шорт-лист вошли аналитические отчеты 20 муниципальных образований: 5 городских округов и 15 муниципальных районов/округов. Эти работы высоко оценены членами жюри за:

точность и полноту информации о состоянии и деятельности библиотек муниципального образования;

аналитическое изложение материалов: с учетом анализа состояния, динамики контрольных показателей, состояния фонда, направлений библиотечной работы;

четкость и конкретность в формулировании достижений, проблем, задач; анализ внедрения перспективных, наиболее актуальных направлений работы и инновационных практик;

аргументированность выводов по итогам работы и перспективных предложений на будущий год.

Отобранные работы выполнены на высоком профессиональном уровне и набрали не менее 138 баллов в общем рейтинге. Они высокоинформативны и имеют практическую ценность для развития библиотечного дела в Алтайском крае. Список дан в алфавите муниципальных образований.

Шорт-лист краевого конкурса «Библиотечная аналитика – 2023»

В группе библиотек городских округов:

Центральная городская библиотека им. В. М. Шукшина муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Бийска»;

Центральная городская модельная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г. Заринска;

Центральная городская модельная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры г. Новоалтайска «Центральная городская библиотека им. Л. С. Мерзликина»;

Центральная городская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная информационная система» г. Рубцовска;

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городская библиотека» г. Яровое.

В группе библиотек муниципальных районов:

Алтайская межпоселенческая библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Многофункциональный культурный центр» Алтайского района;

Муниципальное учреждение культуры «Егорьевская межпоселенческая центральная библиотека» Егорьевского района Алтайского края;

Филиал «Центральная модельная библиотека» муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-информационный центр» Змеиногорского района;

«Центральная районная библиотека им. М. Ф. Борисова» муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-информационный центр» Каменского района;

Курьинская межпоселенческая центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Курьинский многофункциональный культурный центр» Курьинского района Алтайского края;

Кытмановская районная библиотека муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный культурный центр» Кытмановского района Алтайского края;

Отдел библиотечной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Многофункциональный культурный центр Локтевского района» Алтайского края;

«Мамонтовская центральная районная библиотека» – отдел по библиотечной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Многофункциональный культурный центр» Мамонтовского района Алтайского края;

Районная библиотека Немецкого национального района муниципального бюджетного учреждения культуры «Многофункциональный культурный центр Немецкого национального района Алтайского края»;

Смоленская Центральная районная библиотека муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный культурно-досуговый центр» Смоленского района Алтайского края;

Филиал Солонешенская межпоселенческая центральная модельная краеведческая библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Многофункциональный культурный центр» Солонешенского района Алтайского края;

Табунская межпоселенческая библиотека структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры «Многофункциональный культурный центр» Табунского района Алтайского края;

«Тальменская межпоселенческая центральная районная библиотека» муниципального казённого учреждения культуры «Тальменский многофункциональный культурный центр» Тальменского района Алтайского края;

Троицкая межпоселенческая модельная библиотека им. Р. М. Попова муниципального бюджетного учреждения культуры «Троицкий многофункциональный культурный центр» Троицкого района Алтайского края;

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чарышская центральная библиотека им. М. И. Залозных» муниципального округа Чарышский район Алтайского края.

Взято отсюда.

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