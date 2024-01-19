Купания на Крещение Господне в Барнауле. Январь 2023 года Фото: Виталий Барабаш

Врачи подчеркивают – после погружения в холодную воду необходимо обтереться до покраснения кожи, выпить горячий чай и хорошенько отогреться в бане

19 января православные отмечают праздник Крещение Господне. В этот день люди специально приезжают на купели, чтобы окунуться в освященную воду. Однако многие не задумываются о своем здоровье и совершают погружение абсолютно неподготовленными. “Толк” поговорил с опытными ныряльщиками и врачами о том, как правильно купаться и что перед этим нужно сделать.

“За здоровье я спокоен”

Предпринимателю из Барнаула Максиму Чинякову 39 лет. Уже больше 10 лет он регулярно купается на Крещение. Подвигло его на это случайное знакомство.

Взято отсюда