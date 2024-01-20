Обкатку белорусских трамваев по территории депо начали в Барнауле

Технические испытания необходимы для настройки всех механизмов транспортного средства. Такой этап подготовки пройдут все белорусские трамваи.

Источник фото: Катунь 24

Не менее 50 километров проедет каждый трамвай. Сначала вагоны протестируют на прямых участках, затем – с незначительными уклонами. И только после этого трамваи отправятся на обкатку по сложному профилю (это проспект Красноармейский и Змеиногорский тракт).

«Всю эту неделю мы будем испытывать вагоны, привязываться к местным условиям, добавлять или убавлять напряжение двигателей, чтобы вагон в каких-то случаях не пробуксовывал, в каких-то случаях поднимал. У нас тяжелый профиль на Змеиногорском тракте, на Красноармейском. Все вагоны находятся в технически исправном состоянии, отвечают требованиям безопасности, поэтому остается только проверка адаптации новых трамваев к нашим условиям работы на линии», — сообщил главный инженер МУП «Горэлектротранс» Барнаул Александр Возный.

Затем вагоны отправятся на линию для перевозки пассажиров. Кстати, вместимость одного вагона – 150 пассажиров. Всего на средства краевого бюджета приобрели 10 моделей такой техники.

«Трамвайные вагоны, предполагается, выйдут на трамвайные маршруты № 1 и № 7. Так как на данных маршрутах большой пассажиропоток. Соответственно, они больше востребованы жителями нашего города. Плюс данные маршруты имеют наибольшую протяженность трамвайных путей», — рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула Валерий Ведяшкин.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай свежие , новости алтая видео ,