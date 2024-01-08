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Обморожение: симптомы и первая помощь

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Обморожение: симптомы и первая помощь

Врач рассказала о признаках обморожения и правилах оказания первой помощи.

Врач-дерматолог Юлия Галлямова объяснила, что при лёгкой степени обморожения обычно кожа краснеет и шелушиться. Чаще всего, это касается кончиков пальцев ног или рук, пишет RT.

Появление отечности сигнализирует о более глубоком поражении, при котором уже не обойтись без помощи врача.

По мнению специалиста, тяжёлое обморожение встречается редко. В основном оно происходит у людей, которые употребляют алкоголь и у которых притупляются болезненные ощущения.

«Первое ощущение — онемение, впоследствии после обморожения при онемении наступает боль в кончиках пальцев, на этой стадии необходимо улучшить микроциркуляцию: растирать их, кожу, кончик носа», — объяснила врач.

Чтобы разогреть кончики пальцев, можно воспользоваться увлажняющим жирным кремом, а также выпить горячий чай с имбирём.

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Взято отсюда.

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