Вода в кране Фото: Толк

Некоторые на время перебоев с водой перебрались в соседний Алейск, но те, кто остался, мучаются без нормального водоснабжения

В поселке Дубровский Алейского района уже три месяца нет воды, сообщили местные жители Народному фронту. Пенсионеры не могут ни помыться, ни постирать и даже обмыть покойника им было нечем, жалуются в поселке.

Еще в декабре 2023 года перемерз водопровод возле водонапорной башни. Коммунальные службы не смогли его отогреть. Промерзло, по словам сельчан, более 2,5 км.

Власти осуществляют подвоз воды по три фляги на семью в неделю, но этого не хватает.

“Сельчане выбирают – помыться, постирать или сварить суп. Они не моются, перестали стирать даже вещи. А недавно в поселке умерла бабушка, которую не смогли перед похоронами по-человечески даже обмыть, воды не хватило”, – говорится в сообщении.

Людям предложили пробурить индивидуальные скважины в домах, но они опасаются, что ветхая проводка не потянет нагрузку от работы насоса.

Народный фронт обратился в минстрой, прокуратуру и администрацию района.

Ранее жители Новоалтайска пожаловались, что у них из крана течет коричневая вода.

Взято отсюда