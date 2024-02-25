Ради невероятного обряда она отправилась в джунгли

25 февраля 2024, 16:0020Написать комментарий

Сексапильная ведущая Europa Plus TV Полина Ритц в последнее несколько лет приезжает в Россию только по работе, а постоянным местом жительства выбрала Дубай. Там она ходит на вечеринки, встречает закаты и рассветы на берегу моря и борется с расстройством пищевого поведения — девушка признается, что набирает вес даже от одного куска пиццы. Но недавно она задумалась не только о правильном питании, но и о восстановлении девственности. Чтобы сделать это, она прошла уникальный обряд «обнуления половых партнеров».

Процедура снятия грехов необычная: всё, что для нее нужно, — это отправиться в джунгли и сесть в ледяную воду. Пока мороз сковывает твое тело, мысленно необходимо еще раз пересчитать всех тех, с кем ты делила постель.

Морозиться предстоит семь минут, а затем сказать: «Я — девственница». Но на этом экзекуции не заканчиваются — специально обученный человек начинает обмазывать всё тело провинившейся девушки грязью, в то время пока она продолжает раскаиваться в своих грехах.

После этого осталось всего ничего: заплатить 150 долларов и начинать свою новую, девственно чистую жизнь. С одной стороны, отдавать 14 тысяч рублей за холодную ванну и размазанную по телу грязь жалко. Но с другой стороны, начать новую жизнь — бесценно!

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Но во время работы на подиуме девушку манило телевидение. Она знала, что рано или поздно она будет блистать перед объективом камеры. Вскоре ей повезл: Полину Ритц заметил президент канала Europa Plus и сделал предложение, от которого девушка не смогла отказаться. С тех пор и по сей день девушка остается жемчужиной телеканала.

Взято Источник

25.02.2024