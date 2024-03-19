Обоюдная вина. На Алтае водитель врезался в стадо коз

Суд установил, что в ДТП с участием автомобиля и стада коз была обоюдная вина

Стадо неожиданно выбежало на дорогу

Необычное ДТП произошло в Алтайском крае: водитель въехал в стадо коз. Позже хозяйка машины попыталась отсудить причиненный ущерб автомобилю, но в полном объеме сделать этого не удалось. Подробности произошедшего «Комсомолке» рассказали в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

ДТП произошло на автомобильной дороге «Павловск – Камень-на-Оби – граница с Новосибирской областью». Участниками аварии стал автомобиль Hyundai Creta и стадо коз, которые неожиданно выбежали на проезжую часть. Остановиться автомобиль не успел, и въехал в выбежавших животных. Машина получила повреждения, а два козленка погибли.

За рулем автомобиля находился мужчина, но владелицей автомобиля была его родственница. Женщина и решила возместить причиненный ее автомобилю ущерб через суд, подав соответствующий иск.

– Ущерб составил 354 207 рублей. Также она просила возместить расходы по оплате госпошлины и досудебной экспертизы, – рассказали в Каменском городском суде, где рассматривали дело.

Но владелец стада овец был не согласен возмещать ущерб и утверждал, что виноват сам водитель.

– По его мнению, водитель двигался с превышением скорости, имел возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие, поскольку видимость была не ограничена, и козлят на обочине было видно на достаточном расстоянии, – сообщили в объединенной пресс-службе судов.

В итоге был назначен комплекс экспертиз. Они установили, что по правилам дорожного движения нахождение животных, в том числе и коз, на проезжей части дороги без присмотра их владельца или пастуха запрещено. Но оказалось, что и водитель Hyundai нарушил ПДД, а именно п. 1.5 абз. 1 и п. 10.1. Он не сбросил скорость для предотвращения ДТП, когда заметил коз на обочине дороги.

В итоге было установлено, что в произошедшем ДТП имеется обоюдная вина водителя машины и владельца табуна коз. Суд распределил степень ответственности в происшествии за водителем – 80%, за владельцем коз – 20%. В итоге, как сообщили в Каменском городском суде, с хозяина коз взыскали 70 841 рублей.

На Алтае в ДТП с туристическим автобусом 31 июля погибла женщина из Казани

Взято отсюда

19.03.2024