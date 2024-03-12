Обращение ректора А.М. Маркова

С 15 по 17 марта в нашей стране пройдут выборы Президента Российской Федерации. Все мы примем ответственное решение, от которого зависит курс развития России на ближайшие шесть лет.

Наш коллектив преподавателей, сотрудников и обучающейся молодежи неоднократно проявлял сплоченность и единство в ответственные моменты жизни. И сейчас я приглашаю всех собственным примером продемонстрировать нашу солидарность и понимание важности выбора Президента нашей страны.

За лидера страны можно проголосовать дистанционно на сайте Госуслуг или прийти на избирательный участок.

Призываю принять решение и сделать очень важный для нас всех выбор.

Ректор АлтГТУ А.М. Марков

Взято отсюда.

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