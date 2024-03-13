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Образцовый духовой оркестр «Ритм Бэнд» барнаульской детской школы искусств №8 примет участие в творческих сменах ведущих детских центров России

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Образцовый духовой оркестр «Ритм Бэнд» барнаульской детской школы искусств №8 примет участие в творческих сменах ведущих детских центров России

Образцовый духовой оркестр «Ритм Бэнд» барнаульской детской школы искусств №8 примет участие в творческих сменах ведущих детских центров России

Образцовый духовой оркестр «Ритм Бэнд» барнаульской детской школы искусств №8 примет участие в творческих сменах ведущих детских центров России

Образцовый духовой оркестр «Ритм Бэнд» детской школы искусств №8 города Барнаула вошёл в число победителей конкурсного отбора на участие  в творческих сменах для детских оркестров духовых и ударных инструментов. По итогам отбора путёвки в детские центры за счёт средств федерального бюджета получат четырнадцать детских коллективов из 13 российских регионов. Смены пройдут в ведущих детских центрах России: МДЦ «Артек», ВДЦ «Смена», «Орлёнок» и «Океан».

Всего в конкурсном отборе приняли участие более 35 детских коллективов из разных уголков России. Конкурс проходил заочно, поэтому исполнительное мастерство коллективов жюри оценивало по видеозаписям их выступлений. Среди критериев оценки были сложность исполняемого произведения, техника и выразительность исполнения программы, исполнительская культура коллектива и другие. Кроме того, конкурсную программу оркестры должны были исполнять наизусть, без использования нот.

Творческие смены будут проходить с апреля по сентябрь этого года. Они проводятся в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Российского национального музея музыки, АНО «Центр развития социальных проектов». Программа смен включает обучающий курс по профильным дисциплинам, мастер-классы, лекции и воркшопы.

Напомним, что оркестр «Ритм Бэнд» уже трижды входил в число победителей данного конкурсного отбора – в 2017, 2018 и 2019 гг. Он принимал участие в творческих сменах, проводившихся в МДЦ «Артек».

Взято отсюда

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