Образовательные организации Алтайского края получат 7200 графических новелл «Знание.Герои»

Образовательные организации Алтайского края начали получать графические новеллы «Знание.Герои». Как сообщает общество «Знание», в рамках проекта «Знание о героях» будут созданы 24 новеллы для учащихся школ и учреждений среднего профессионального образования, где собраны реальные истории с передовой. Каждая посвящена отдельному герою СВО и его подвигу. Истории восстановлены по реальным фотографиям, а в основу сюжета и диалогов положены рассказы самих военнослужащих и их сослуживцев. Профессиональные художники рассказали реальные истории о соотечественниках, награжденных за героизм в ходе спецоперации на Украине. Созданные ими графические новеллы адресованы школьникам 5-11-х классов и призваны вдохновить подрастающее поколение поступками летчиков, танкистов, десантников, разведчиков и других представителей военных профессий. Так подростки в понятной для них форме узнают о настоящих героях – защитниках Родины и увидят примеры для подражания. Графические новеллы, посвященные военнослужащим, удостоенным звания Героя Российской Федерации за подвиги в сражениях на Украине, также можно будет увидеть на сайте Российского общества «Знание». Красочные афиши с QR-кодом, ведущие в раздел сайта с новеллами, появятся во всех школах страны.

Взято отсюда.

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