Обрезка веток и плановые работы: в Бийске по нескольким адресам отключат свет

На участках запланированы ремонтные работы

В Бийске в связи с обрезкой веток, а также плановыми ремонтными работами по нескольким адресам отключат электроэнергию, сообщает администрация города.

Так, 20 марта с 08:30 до 16:30 часов в связи с обрезкой веток будет отключена электроэнергия по:

ул. Красильникова, 102-124,101-129,

пер. Малетина, 19-31,14-38,

ул. Горького, 82-102,

ул. Кр.Октябрьская, 74-84,

пер. Межевой, 20-34,

ул. Краснооктябрьская, 82-122,43,47,49,

пер. Сакко и Ванцетти, 2-8, 1, 5а,

пер. Межевой, 1-9, 2-8 (МЭС).

Электроэнергии с 09:00 до 16:00 часов в связи с заменой рубильника/автоматического выключателя не будет по:

пер. Овражный, 4-46,

пер. Связной, 24-40,

пер. Шубенский, 22-50,

ул. 1-й Проезд, 16-28,

ул. 2-й Проезд, 1-24,

ул. 3-й Проезд, 1-24а,

ул. 4-й Проезд, 3-26а,

ул. Каховская, 1-28,

ул. Нагорная, 1-25,

ул. Туркменская, 14-26,

ул. Чапаева, 2-27 (МЭС).

С 09:00 до 17:00 часов в связи с ремонтными работами будет отключена э/э по:

ул. Машиностроителей, 19,21,22/1,24,25,26,27,29,

ул. Советская, 218,220,

ул. Н.Цесовская, 100а (МЭС).

Кроме того, 20 марта с 09:00 до 11:00 часов в связи отключением эл. энергии (кот.№8),(ВЭС) будет отключена ГВС и отопление по ул. Мамонтова, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5. (БЭТТ).

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Взято отсюда