Обрезка веток и плановые работы: в Бийске по нескольким адресам отключат свет

На участках запланированы ремонтные работы
В Бийске в связи с обрезкой веток, а также плановыми ремонтными работами по нескольким адресам отключат электроэнергию, сообщает администрация города.
Так, 20 марта с 08:30 до 16:30 часов в связи с обрезкой веток будет отключена электроэнергия по:
- ул. Красильникова, 102-124,101-129,
- пер. Малетина, 19-31,14-38,
- ул. Горького, 82-102,
- ул. Кр.Октябрьская, 74-84,
- пер. Межевой, 20-34,
- ул. Краснооктябрьская, 82-122,43,47,49,
- пер. Сакко и Ванцетти, 2-8, 1, 5а,
- пер. Межевой, 1-9, 2-8 (МЭС).
Электроэнергии с 09:00 до 16:00 часов в связи с заменой рубильника/автоматического выключателя не будет по:
- пер. Овражный, 4-46,
- пер. Связной, 24-40,
- пер. Шубенский, 22-50,
- ул. 1-й Проезд, 16-28,
- ул. 2-й Проезд, 1-24,
- ул. 3-й Проезд, 1-24а,
- ул. 4-й Проезд, 3-26а,
- ул. Каховская, 1-28,
- ул. Нагорная, 1-25,
- ул. Туркменская, 14-26,
- ул. Чапаева, 2-27 (МЭС).
С 09:00 до 17:00 часов в связи с ремонтными работами будет отключена э/э по:
- ул. Машиностроителей, 19,21,22/1,24,25,26,27,29,
- ул. Советская, 218,220,
- ул. Н.Цесовская, 100а (МЭС).
Кроме того, 20 марта с 09:00 до 11:00 часов в связи отключением эл. энергии (кот.№8),(ВЭС) будет отключена ГВС и отопление по ул. Мамонтова, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5. (БЭТТ).
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Взято отсюда