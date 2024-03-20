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Обрезка веток и плановые работы: в Бийске по нескольким адресам отключат свет

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Обрезка веток и плановые работы: в Бийске по нескольким адресам отключат свет

На участках запланированы ремонтные работы

В Бийске в связи с обрезкой веток, а также плановыми ремонтными работами по нескольким адресам отключат электроэнергию, сообщает администрация города.

Так, 20 марта с 08:30 до 16:30 часов в связи с обрезкой веток будет отключена электроэнергия по: 

  • ул. Красильникова, 102-124,101-129,
  • пер. Малетина, 19-31,14-38,
  • ул. Горького, 82-102,
  • ул. Кр.Октябрьская, 74-84,
  • пер. Межевой, 20-34,
  • ул. Краснооктябрьская, 82-122,43,47,49,
  • пер. Сакко и Ванцетти, 2-8, 1, 5а,
  • пер. Межевой, 1-9, 2-8 (МЭС).

Электроэнергии с 09:00 до 16:00 часов в связи с заменой рубильника/автоматического выключателя не будет по:

  • пер. Овражный, 4-46,
  • пер. Связной, 24-40,
  • пер. Шубенский, 22-50,
  • ул. 1-й Проезд, 16-28,
  • ул. 2-й Проезд, 1-24,
  • ул. 3-й Проезд, 1-24а,
  • ул. 4-й Проезд, 3-26а,
  • ул. Каховская, 1-28,
  • ул. Нагорная, 1-25,
  • ул. Туркменская, 14-26,
  • ул. Чапаева, 2-27 (МЭС).

С 09:00 до 17:00 часов в связи с ремонтными работами будет отключена э/э по:

  • ул. Машиностроителей, 19,21,22/1,24,25,26,27,29,
  • ул. Советская, 218,220,
  • ул. Н.Цесовская, 100а (МЭС).

Кроме того, 20 марта с 09:00 до 11:00 часов в связи отключением эл. энергии (кот.№8),(ВЭС) будет отключена ГВС и отопление по ул. Мамонтова, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5. (БЭТТ).

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Взято отсюда

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