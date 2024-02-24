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Общественная палата города Бийска приняла участие в организации первенства СФО по боксу

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Общественная палата города Бийска приняла участие в организации первенства СФО по боксу

20 февраля в Бийске на ледовой арене «Прогресс» состоялась церемония открытия первенства СФО по боксу среди юношей 15-16 лет.Соревнования подобного уровня проходят в наукограде впервые более чем за 20 лет.

Почетными гостями турнира стали боксеры-профессионалы мирового уровня: чемпион Олимпийских игр Александр Поветкин, заслуженным мастер спорта России по боксу, чемпион мира по версиям WBA (2012—2018), IBF (2016) Денис Лебедев, олимпийский чемпион Рахим Чахкиев.

Легендарные спортсмены отметили высокий уровень проведения мероприятия и поделились своими впечатлениями от посещения наукограда с членами Общественной палаты города Сергеем Быстровым и Александром Сигаревым. В свою очередь общественники выразили благодарность за популяризацию и пропаганду развития физической культуры и спорта, а также поздравили гостей с наступающим Днём защитника Отечества.

Взято отсюда.

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