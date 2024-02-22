Промышленная, 10 Фото: Архитектор Владимир Золотов
Общественники считают, что строителям жилья дефицитную землю в Барнауле можно выделять и без торгов, но те в обмен должны отдать часть площадей государству
Общественная палата Алтайского края (ОПАК) обратилась к губернатору Виктору Томенко с предложением выделять под крупные проекты жилой застройки землю без торгов при условии, если девелопер будет отдавать государству 3% построенных жилых площадей. Однако у участников рынка пока больше вопросов. Например, о том, почему не 5% и как это предложение соотносится с тем, что государство уже сейчас вынуждает строителей развивать территории комплексно — с полным пакетом социальной и инженерной инфраструктуры.
Письмо с законодательной инициативой палата направила главе региона в самом конце января, оно поступило и в краевой парламент (копия есть в распоряжении “Толка”).
200 гектаров за 3% жилья
ОПАК предлагает внести поправки в региональный закон, который позволяет властям выделять землю в аренду без торгов под крупные инвестиционные проекты. Этот документ приняли еще в 2016 году. Сейчас по нему землю без аукциона может получить инвестор с объемом вложений не меньшее 300 млн рублей, а также те, кто готов построить, например, технопарк или крупный объект в игорной зоне или масштабный туркомплекс.
Взято отсюда