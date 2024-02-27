Штаб общественного наблюдения за выборами работает в регионе уже пятый год. Их задача – наблюдать за прозрачностью процесса
27 февраля Общественная палата Алтайского края и представители 16 некоммерческих организаций подписали соглашение о сотрудничестве во время проведения голосования за президента России. Подобный договор они заключают не впервые.
Представители союза женщин, детских и подростковых организаций, краевых профсоюзов, союза армян и еще более чем 11 некоммерческих объединений планируют следить за ходом проведения выборов президента России. На каждом избирательном участке в городах и районах края в течение нескольких суток будет работать минимум по одному наблюдателю.
“Проводили целые тренинги, как реагировать на различного рода нарушения. Как определить – носит нарушение технический характер либо может повлиять на выборы. Но, в любом случае, наблюдатели соориентированы, что в любой непонятной ситуации, они должны связываться с общественным штабом наблюдения за выборами”, – объяснил руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами при краевой Общественной палате Алексей Чесноков.
По его словам, во время выборов будет работать телефон горячей линии и видеонаблюдение. Не менее 10 операторов круглосуточно будут находиться в мониторинговом центре.
“Мы уже перед соглашением проговаривали и с общественной палатой наше сотрудничество и взаимодействие – это единый штаб в библиотеке имени Шишкова. Есть там и наблюдатели. Будут, конечно, какие-то острые телефонные звонки, на которые мы будем реагировать – быстро, мобильно и конечно помогать в этом”, – отметила руководитель Алтайской краевой общественной организации “Ассоциация национально-культурных объединений Алтая” Елена Буянкина.
Главная задача подписанного соглашения – провести максимально честные, открытые и прозрачные выборы. Важно и то, как их проведение будет подано в СМИ.
“Все знают, что мы живем в век информационных войн и выборы президента здесь лишь одно из сражений, и мы должны его выиграть. Мы должны показать всем людям и убедить всех людей в России и за ее пределами, что наши выборы прошли легитимно и законно”, – подчеркнул председатель Алтайского краевого отделения общероссийской общественной организации “Союз журналистов России” Андрей Абрамов.
Каждый факт нарушения, в том числе и в социальных сетях, наблюдатели будут фиксировать и отрабатывать. К примеру, в сентябре на выборах губернатора – четыре материала направили в главное управление МВД по краю и еще четыре – в прокуратуру. В основном нарушения касались незаконной агитации.
Телефон штаба общественного наблюдения за выборами: 8-800-201-79-18.
Взято отсюда