Общественники договорились о совместном наблюдении за выборами Президента Российской Федерации

В марте 2024 года в России состоятся выборы Президента. Этап выдвижения кандидатов завершен. Следить за голосованием на территории нашего региона будут несколько тысяч общественных наблюдателей, большинство из которых – представители общественных организаций.

27 февраля в Общественной палате Алтайского края состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между ОП АК и 18 общественными организациями. Среди них: АКО ООО «Союз журналистов России», АКО им. Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», АНО «Центр содействия воспитанию детей и молодежи «Алтайпатриотцентр», АКОО «Молодые патриоты Алтая», АКО ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, Краевой союз организаций профсоюзов, РООО «Офицеры России», АКРО ООГО «Союз женщин России», АКОО «Ассоциация национально-культурных объединений Алтая», АКОО «Союз армян Алтайского края», АКОО по оказанию помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации «Белые вершины», Алтайский краевой Союз детских и подростковых организаций, АРОО «Центр национальной культуры «Вайнах», АКОО «Ассоциация детского и молодежного туризма», Общественная наблюдательная комиссия Алтайского края, АРОО инвалидов «Семипалатинск – Чернобыль», региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация корпоративного спорта Алтайского края», АКО ООО инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», АРО ООО инвалидов «Всероссийское общество глухих».

«Перед подписанием соглашения с общественной палатой мы уже обсуждали наше сотрудничество и взаимодействие. На период проведения Президентских выборов у нас будет единый штаб в библиотеке имени Шишкова. Будут, конечно, какие-то острые телефонные звонки, на которые мы будем оперативно реагировать», – отметила руководитель Алтайской краевой общественной организации «Ассоциация национально-культурных объединений Алтая» Елена Буянкина .

Подробности подписания соглашения – в репортаже телекомпании «ТОЛК»:

Взято отсюда.

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