Общественники планируют широко обсудить перспективы развития креативных индустрий в крае

27 февраля в Алтайском государственном институте культуры состоялось расширенное заседание Совета Общественной палаты Алтайского края. Выбор площадки был связан с инициативой алтайских общественников провести 29 марта заседание ОП АК, посвященное развитию креативных индустрий в регионе. Рабочие вопросы организации мартовского заседания стали главными в повестке Совета в АГИК.

Председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков отметил, что сегодня термин «креативные индустрии» закреплен нормативно-правовыми актами.

Юрий Шамков, председатель Общественной палаты Алтайского края: «Мы рассчитываем, что мероприятие, которое мы проведем в марте, будет полезно и интересно власти, общественности, представителям креативной индустрии. В обсуждение мы включим четыре сферы: кинематограф, народные промыслы, IT- технологии, мода. Подробно планируем остановиться на пространствах для демонстрации достижений в этих сферах. Надеемся на выходе из дискуссии получить определенный КПД».

О том, как на Алтае готовят специалистов креативных индустрий, собравшихся познакомила проректор по творческой и воспитательной работе АГИК Любовь Айкина и директор продюсерского центра АГИК, член ОП АК Артем Сингач .

Любовь Павловна рассказала о существующих классификациях креативных индустрий, подчеркнув, что институту культуры принадлежит ведущая роль в подготовке специалистов по этим направлениям. Артем Николаевич провел для членов Совета экскурсию по вузу, подробно рассказав о возможностях, которые появились в АГИК по развитию креативных технологий. Общественники посетили классы IT-технологий, учебные аудио- и анимационные аудитории, ознакомились с работой Центра прототипирования «Центр цифрового контента» и творческими работами студентов.

В ходе дискуссии участники заседания сформулировали ряд актуальных вопросов, которые предложили обсудить более детально 29 марта. Среди них: участие в создании национальной системы образования, цифровое образование в сфере креативных индустрий, внедрение проектного обучения, допобразование в сфере креативных индустрий, поддержка креативного предпринимательства, возможности кооперации образовательных учреждений и бизнес-организаций.

Заместитель председателя Ирина Козлова отметила, что в заседании общественной палаты, посвященном развитию креативных индустрий, уже выразили желание принять участие представители художественного салона «Турина гора», Союза художников и Союза архитекторов Алтайского края. «Считаю, что в преддверии празднования 300-летия Барнаула имеет смысл обратить внимание на подготовку экскурсоводов» , – сказала Ирина Валентиновна.

Члены Совета ОП АК были единодушны во мнении, что обсуждение перспектив развития креативных индустрий может положительно сказаться на системной подготовке к празднованию 300-летия Барнаула, придать ей многоплановость.

В завершении заседания Совет ОП АК утвердил новых членов общественных советов при органах исполнительной власти, обсудил актуальные вопросы повестки 28-й сессии АКЗС, проект соглашения с АГИК, список тем для взаимодействия со СМИ, ознакомился с актуальной информацией Общественной палаты Российской Федерации.

Взято отсюда.

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