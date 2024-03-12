Общественники проверили готовность избирательных участков к Президентским выборам

Представители краевой Общественной палаты проверили готовность избирательных участков к выборам Президента Российской Федерации, которые состоятся в ближайшие выходные. Член ОП АК, руководитель Общественного штаба наблюдения за выборами в Алтайском крае, Алексей Чесноков и член ОП АК и Общественного штаба наблюдения за выборами в Алтайском крае Гарик Геворгян проинспектировали УИКи на территории города Барнаула.

Директор Гимназии № 42, председатель Участковой избирательной комиссии № 20 Иван Гребенкин рассказал общественникам о том, что на базе образовательного учреждения будут работать два избирательных участка: № 20 и № 21. На сегодняшний день завершен прием заявлений от голосующих по месту нахождения и решивших принять участие в дистанционном электронном голосовании. «Члены участковых избирательных комиссий продолжают прием заявок для голосования на дому», – подчеркнул Иван Гребенкин.

Директор Гимназии № 22 Андрей Громов и председатель Участковой избирательной комиссии № 259, расположенной этой гимназии, отметили, что подготовка к выборам идет в штатном режиме. Гостям они рассказали о работе системы видеонаблюдения, системы обеспечения безопасности, познакомили со средствами хранения данных и избирательных бюллетеней.

В Лицее № 122, на территории которого работают участковые избирательные комиссии № 257 и № 258, для Алексея Чеснокова и Гарика Геворгяна провели экскурсию по помещениям для голосования, показали информационные стенды и места их размещения, урны для голосования и переносные ящики для голосования на дому.

На фасадах зданий, в которых организованы избирательные участки, сегодня завершался монтаж информационных баннеров.

Многие руководители избирательных комиссий рассказали о том, что в дни очного голосования на участках будут работать точки питания, состоится фотоконкурс среди избирателей. В целом, общественники отметили высокий уровень подготовки избирательных участков к выборам.

Взято отсюда.

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