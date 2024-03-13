Общественный контроль посетил барнаульский лицей №73

В краевом центре продолжается работа межведомственных комиссий, контролирующих качество организации горячего питания школьников. Традиционно в нее входят представители городского комитета по образованию, надзорных органов, депутатского корпуса, общественных объединений и родители. На этой неделе они посетили столовую лицея № 73. В среду, 13 марта, младшие классы получили на завтрак пшенную молочную кашу, чай с сахаром, оладушки с соусом из кураги и пюре. – Всего у нас обучается 1159 ребят, из которых 504 – в начальной школе, все они, согласно федеральной программе, получают питание бесплатно, – говорит директор лицея № 73 Лилия Шлей. – Аппетит у детей есть, едят хорошо. Исключением являются только первые классы, которые постепенно входят в новый режим. Нравится, что меню постоянно меняется, становится все более разнообразным. Например, в него включены блинчики, пиццы и даже бургеры. Безусловно, все приготовлено в соответствие с нормами детского питания. Такое съедается очень быстро. Регулярно работу поварской бригады оценивают родители. Они приходят сюда как по графику, так и по желанию, предварительно уведомив директора. – Мы принимаем активное участие во всей жизни школы, в том числе контролируем питание , – комментирует председатель общешкольного родительского комитета Надежда Диянова. – В каждой семье разные пищевые привычки, у детей есть свои предпочтения. Но в целом кормят хорошо, мы качеством довольны. Депутаты отмечают, что регулярные проверки не выявляют никаких нарушений – система отлажена. Теперь можно немного расширить спектр работы. – Взаимодействовать с КШП «Глобус» очень приятно, нас слушают и слышат, специалисты знают свою работу , – отмечает депутат Барнаульской городской Думы Роман Ильин. – Сейчас нам нужно активнее включиться в деятельность по формированию правильных пищевых привычек у детей – к сожалению, большинство не знает, что такое здоровое питание. Мы договорились с комитетом по образованию запустить тематический пилотный проект в двух-трех школах. Планируем вести регулярную информационную работу в части питания. Срезы сделаем в форме опроса перед стартом реализации задуманного и по ее окончанию. Член Совета женщин при главе города Барнаула Екатерина Бень поддержала депутата. По ее мнению, культура питания – это фундамент здоровья и будущего ребенка. Материал: «Вечерний Барнаул»

Взято отсюда.

новости алтай в контакте , новости республики алтай сегодня горного алтая свежие ,