В краевом центре продолжается работа межведомственных комиссий, контролирующих качество организации горячего питания школьников. Традиционно в нее входят представители городского комитета по образованию, надзорных органов, депутатского корпуса, общественных объединений и родители. На этой неделе они посетили столовую лицея № 73.

В среду, 13 марта, младшие классы получили на завтрак пшенную молочную кашу, чай с сахаром, оладушки с соусом из кураги и пюре.

– Всего у нас обучается 1159 ребят, из которых 504 – в начальной школе. Все они, согласно федеральной программе, получают питание бесплатно, – говорит директор лицея № 73 Лилия Шлей. – Аппетит у детей есть, едят хорошо. Исключением являются только первые классы, ведь они пока постепенно входят в новый режим. Нравится, что меню постоянно меняется, становится все более разнообразным. Например, в него включены блинчики, пиццы и даже бургеры. Безусловно, все приготовлено в соответствие с нормами детского питания. Такое съедается очень быстро.

Регулярно работу поварской бригады оценивают родители. Они приходят сюда как по графику, так и по желанию, предварительно уведомив директора.

– Мы принимаем активное участие во всей жизни школы, в том числе контролируем питание, – комментирует председатель общешкольного родительского комитета Надежда Диянова. – В каждой семье разные пищевые привычки, у детей есть свои предпочтения. Но в целом кормят хорошо, мы качеством довольны.

Депутаты отмечают, что регулярные проверки не выявляют никаких нарушений – система отлажена. Теперь можно немного расширить спектр работы.

– Взаимодействовать с КШП «Глобус» очень приятно, нас слушают и слышат, специалисты знают свою работу, – отмечает депутат Барнаульской городской Думы Роман Ильин. – Сейчас нам нужно активнее включиться в деятельность по формированию правильных пищевых привычек у детей – к сожалению, не все знакомы с принципами здорового питания. Мы планируем, совместно с комитетом по образованию, запустить тематический пилотный проект в двух-трех школах, в рамках которого будем вести регулярную информационную работу в части питания. Срезы сделаем в форме опроса перед стартом реализации задуманного и по ее окончанию.

Член Совета женщин при главе города Барнаула Екатерина Бень поддержала депутата. По ее мнению, культура питания – это фундамент здоровья и будущего ребенка.

Фото: Андрей Чурилов, “Вечерний Барнаул”

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