Общественный контроль проверил работу барнаульского детского сада №134

Сегодня в барнаульском детском саду №134 прошёл Общественный контроль. Проверить и оценить работу детского сада пришли депутат Барнаульской городской Думы, член Совета женщин при главе города, представители комитета по образованию и родители. Во время проверки было уделено особое внимание санитарным условиям групп, соблюдению температурного режима, качеству питания воспитанников и общей безопасности. Все эти параметры являются важными факторами, влияющими на здоровье и благополучие детей. Заведующий детским садом №134 Надежда Ницепляева рассказала, что сейчас детский сад посещает 115 воспитанников. Для их комфортного и безопасного пребывания в детском саду установлено видеонаблюдение, имеются системы противопожарной сигнализации, а вход в образовательную организацию для посторонних ограничен. «У нас установлено 14 видеокамер, две из них очень важные. Одна фиксирует тепловой узел, другая – электрощитовую. Также полностью установлена новая пожарная система оповещения. Охрану осуществляют сотрудники ЧОП. Они все лицензированы и знают свои профессиональные обязанности» — отмечает заведующий. Проверяющая комиссия отметила, что каждая группа оборудована термометром, температура в помещениях ежедневно измеряется, а показания вносятся в специальный журнал. Для здоровья воспитанников помещения групп регулярно проветриваются. Это происходит во время отсутствия детей, об этом свидетельствует график проветривания. Особое внимание уделяется качественной организации питания. Питание осуществляется согласно основному организованному меню, которое составлено в соответствии с нормами и требованиями к детскому рациону. Проверку качества питания регулярно осуществляют три комиссии: бракеражная комиссия, низовой контроль, комиссия по закупке и приёмке товаров. В состав последней входят родители воспитанников. «Родители регулярно посещают детский сад для участия в приёмке товара. Они приходят, осуществляют приёмку, смотрят, чтобы все документы и маркировки совпадали. Товар, который некачественный, не принимается. Мы его сразу же возвращаем поставщику» – отмечает заведующий. Родители, присутствовавшие на проверке, подтверждают высокое качество продуктов питания и безопасность в детском саду. Одна из родительниц отметила: «Я рада видеть, что дети получают полноценное и сбалансированное питание. Мы всегда беспокоимся о том, что наши дети едят, но в этом детском саду у нас нет таких опасений. Это действительно важно для нас, ведь правильное питание является основой здорового роста и развития». Марина Понкрашева также подчеркнула полезность проведения таких мероприятий. Она отметила: «Такая практика не только способствует повышению уровня услуг, предоставляемых детским садом, но и укрепляет доверие родителей, которые заботятся о благополучии своих детей. Общественный контроль обеспечивает прозрачность и ответственный подход в работе образовательных учреждений».

Взято отсюда.

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