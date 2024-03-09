Обширный антициклон 9 марта занял юг Западной Сибири

Алтайский край будет находиться в холодной части, но уже днём южные ветра снова принесут тёплый воздух.

А в это время по территории Казахстана на северо-восток двигается снежный и очень тёплый циклон. Днём переменная облачность, без существенных осадков, по востоку местами небольшой снег, днём слабые метели. Ветер южный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура 0…-5 °С, в предгорьях 0…+5 °С.

Интернет-редакция

Взято отсюда.

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