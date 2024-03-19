Набережная. Буквы "Барнаул" Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Создание Обского бульвара, благоустройство территории за ТРЦ “Европа”, реконструкция Павловского тракта. Разбираемся, какие еще проекты предлагают “подарить” Барнаулу на юбилей алтайские строители

В 2030 году Барнаул будет праздновать 300-летний юбилей. Союз строителей предложил сделать имениннику большой подарок в виде глобального объекта за федеральные деньги. Список претендентов строители составили еще в прошлом году. В него, помимо Обского бульвара, вошли территория для парка 300-летия Барнаула, парадная магистраль, набережная, большой туристический кластер и т.д.

От парка до туркластера

Круглая дата со дня основания города – это прекрасный повод запустить долгожданный и капиталоемкий проект, уверены в Союзе строителей Алтайского края. Вопрос, который уже не раз обсуждали, вошел в повестку дня общего собрания регионального межотраслевого объединения, которое прошло на прошлой неделе, 14 марта.

Взято отсюда