Главное, что случилось за последние сутки

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 30 декабря.

Обстрел Белгорода

Белгород около суток был под массированным обстрелом ВСУ. От удара по центру города погибли 14 человек (двое — дети). 108 ранены.

Главное, что сообщил губернатор Вячеслав Гладков:

5 детей и 12 взрослых — в тяжелом состоянии;

коммерческие объекты, ТЦ, магазины, 22 многоквартирных дома и более 100 машин повреждены;

правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы;

отменены массовые мероприятия;

от предыдущих атак погиб один человек, четверо ранены;

под обстрелы попали сёла Красное и Уразово; там повреждены дома, пострадавших нет.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяЖестокие кадры с места трагедии

Видео: «Блэтгород» / T.me

В Минобороны также рассказали о 32 беспилотниках, сбитых над Московской, Брянской, Орловской и Курской областями. В Брянской области при обстреле погиб ребенок. По атаке в Белгороде Минобороны выпустило отдельный комментарий.

— Сегодня киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу Белгороду. <…> В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми, — сообщили в Минобороны.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяМомент взрыва попал на запись видеорегистратора

Видео: Baza / T.me

Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом. Об обстановке доложили Путину и премьер-министру Мишустину. Другие подробности о трагедии мы собрали в отдельном тексте.

Подростка впервые осудили за госизмену

В Адыгее суд признал виновным в госизмене 18-летнего жителя Майкопа. По информации следствия, когда он был подростком, то собирал и передавал ВСУ данные об одной из местных воинских частей: он наблюдал за ней, фотографировал и отправлял фото «представителю иностранного государства».

Молодой человек получил 4 года лишения свободы. Как сообщил суд, подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

Это первый случай, когда в России по статье о госизмене осудили человека, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним.

Инцидент в Польше

МИД Польши вызвал к себе временного поверенного в делах России Андрея Ордаша. Причина — инцидент, случившийся 29 декабря. Как сообщила армия Польши, утром в воздушное пространство страны «со стороны границы с Украиной вошел неопознанный воздушный объект».

— Всё указывает на то, что российская ракета прилетела на польскую территорию. Ее отследили, а затем она покинула нашу территорию. Мы ведем поиски, чтобы еще проверить это, — передает ТАСС слова Вячеслава Кукулы начальник польского Генштаба.

Обломки предполагаемой ракеты будут искать почти 500 военнослужащих. Польский МИД передал российскому поверенному требования объяснить инцидент и «немедленно прекратить подобные действия».

Внешняя политика

Великобритания передаст Украине сотни ракет противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава британского Минобороны Грант Шэппс.

На Украине предъявили обвинения Евгению Черняку, владельцу заводов по производству водки «Хортица». По делу о пособничестве РФ ему грозит до 12 лет тюрьмы.

По информации украинского следствия, предприятия, принадлежащие подозреваемому, закупали в России промышленные объемы спирта и другую продукцию. Обвинения предъявлены также шести топ-менеджерам данных компаний, в их помещениях на Украине проведены обыски.

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31.12.2023