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Обсуждение болезни Х на ВЭФ может помочь бороться с пандемиями

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Обсуждение болезни Х на ВЭФ может помочь бороться с пандемиями

Коронавирус. Вирус. Антитела Фото: pixabay

По словам эксперта, “болезнь Х” – это не существующее на данный момент заболевание, а его концепт. Благодаря ему специалисты хотят начать предотвращать пандемию на ранних стадиях

Обсуждение “болезни Х” в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) может стать шагом к тому, чтобы лучше бороться с будущими пандемиями. Об этом “Ленте.ру” заявил иммунолог Николай Ключков.

По словам эксперта, есть патогены, которые могут вызвать пандемии, и их поведение отслеживают специалисты. Например, это коронавирусы, геморрагические лихорадки, вирус Зика, вирус Нипах и другие. Однако есть и инфекции, которые не привлекли внимания.

“Есть такие инфекции, которые на самом деле обладают пандемическим потенциалом, но мы о них ничего не знаем: либо они в принципе еще не существуют, либо эволюционируют”, – добавил иммунолог.

Так, специалисты планируют придумать механизм, который позволит разработать лекарство после первого случая заболевания “болезнью Х”.

Отмечается, что тему смертоносной “болезни Х” обсудят спикеры в области здравоохранения. Так, среди них будут ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус и министр здравоохранения Бразилии Триндаде Лима. Обсуждение начнется 17 января в 13.30 по мск.

Напомним, по оценкам ВОЗ, новый патоген может превзойти ковид по числу жертв в 20 раз. Главным вопросом обсуждения стали новые условия для подготовки систем здравоохранения к предстоящей “болезни Х”.

Взято отсюда

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