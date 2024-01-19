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Обвинение просит для Стрелкова почти 5 лет колонии за призывы к экстремизму

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Обвинение просит для Стрелкова почти 5 лет колонии за призывы к экстремизму

Прокуратура запросила бывшему министру обороны ДНР Игорю Гиркину (Стрелкову) наказание в виде 4 лет и 11 месяцев лишения свободы

Прокурор попросил суд приговорить бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова почти к пяти годам колонии по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Молохова.

“Прокурор в прениях попросил суд назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года 11 месяцев с содержанием в колонии общего режима”, — поделился собеседник агентства.

Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) является бывшим сотрудником ФСБ. Он также занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время Стрелков был известен как блогер и публицист.

В пресс-службе Мосгорсуда также сообщили, что обвинение просит лишить Стрелкова права заниматься администрированием сайтов на три года.

Слушания по делу бывшего министра обороны ДНР проходят в закрытом режиме.

Напомним, Стрелкова задержали 21 июля 2023 года. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности из-за двух постов в Telegram на соответствующую тему. Подсудимый вину не признает.

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Взято отсюда

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