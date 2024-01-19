Объявлена награда в 30 000₽: в Кирове ищут кота, которого проводница выбросила из поезда на мороз

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19 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. В одном из вагонов поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург произошло ЧП. Проводница выбросила кота, который ехал по специальному билету, купленному хозяевами. Они не теряют надежду его найти и даже объявили награду в 30 тысяч рублей. Пишет Теперь Внимание!

Инцидент с Твиксом произошел во время остановки в Кирове. Служащая подумала, что кот забежал с улицы, только позднее выяснилось, что он ускользнул из клетки своего владельца Эдгара Гайфуллина.

Мужчина организовал поиски и намерен обращаться в прокуратуру, чтобы ему вернули его собственность. Кот был членом семьи 3,5 года. Владелец сказал, что не хочет, чтобы проводницу наказывали рублем, но в РЖД должны взять ее на контроль.

Известно, что животное видели гуляющим по Кирову. Оно попало на камеры видеонаблюдения. Его взяла на руки женщина, но он убежал. Хозяин объявил награду в 30 тысяч рублей за информацию о местонахождении Твикса.

Фото: Социальные сети Эдгара и Владиславы Гайфуллиных

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Автор: glavred

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