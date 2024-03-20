Читательница amic.ru побывала в Луганске и в станице Луганской и сделала несколько фотографий города

Табличка на въезде в Луганск / Фото: amic.ru

Луганск – один из самых больших и густонаселенных городов, которые вошли в состав России в 2022 году. Наравне с Донецком он попал в российскую новостную повестку с 2014 года и с тех пор оттуда не уходит. Тогда Луганск принял участие в “Русской весне”, и именно в этом городе основали ЛНР, за территорию которой в числе прочего сейчас идет ожесточенная борьба. Сам город уже не обстреливают, однако идущие рядом боевые действия в нем все равно ощущаются. Читательница amic.ru побывала в Луганске и в близлежащей станице Луганской и поделилась с редакцией своими впечатлениями от поездки и фотографиями.

“На самом деле Луганск – это обычный город, тихий, спокойный. Не увидела никакой разрухи, кроме дороги, которую, кстати, как раз сейчас и делают. По сути, весь город чем-то похож на барнаульский район Поток. Обычная жизнь, ничего для себя странного я не заметила. Разве что часто встречаются военные в форме. А так люди гуляют по улице, работают кафе, кино, рестораны, парки, театр и прочее. Но есть временные ограничения – например, ТРЦ там работают в основном до 18:00-19:00 часов, продуктовые магазины могут работать до 21:00. Но был и бар, который работал до 23 часов”, – рассказала собеседница.

Луганск в марте 2024 года / Фото: amic.ru

По словам девушки, разрушенных домов она почти не увидела. Заметила только “полузаброшенные сооружения”, которых там немного. Общественный транспорт в городе работает, ходят автобусы и маршрутки. Но все еще действует комендантский час, хотя особых неудобств он тоже не создает.

“Очень много видела машин со знаком “Z” или российским флагом. Большинство автомобилей с российскими номерами, но некоторые продолжают ездить с украинскими. Также видела военные КамАЗы, еще пару раз видела бронемашины “Тигр” и “Рысь”. Комендантский час там действует, но я его не ощутила, потому что и самой после восьми вечера на улицу не хотелось выходить. Но и обстрелов во время моей поездки точно не было, да и подобных звуков не слышала ни поблизости, ни вдалеке”, – отметила она.

Станица Луганская / Фото: amic.ru

Напомним, что в феврале Луганск и подшефный Алтайскому краю Славяносербский район посетила делегация из представителей краевых профсоюзов во главе с председателем краевого объединения профсоюзов Иваном Пановым. Более подробно об этой поездке можно прочитать здесь.

новости Алтайский



Источник