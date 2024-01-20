Публикуем колонку о том, через что приходится проходить сотрудницам магазинов

Москва — крупнейший город, где каждый может найти себе дело на любой вкус и кошелек, поэтому нередко люди из других регионов приезжают сюда на заработки. Правда, далеко не всегда жизнь оказывается легкой, и порой людям приходится заниматься не самой благодарной работой. Жительница столицы Светлана поделилась с MSK1.RU своими воспоминаниями о том, как она трудилась за кассой в продуктовом супермаркете. Девушка сталкивалась с большим количеством как смешных, так и неприятных ситуаций.

Например, Светлану обвинили в краже ее собственные коллеги, когда на дне сумки нашлась давно забытая в ней карамелька. Самой же девушке приходилось ловить голодающих пенсионерок, которые пытались пронести под одеждой масло и сыр. Но у москвички не поднималась рука вызывать охрану в такие моменты.

Об этом и многом другом жительница столицы написала в своей колонке. Далее — ее рассказ от первого лица.

О бабушках, мечтающих украсть кусок сыра

Бабушки — это люди, которые готовы сражаться за каждый рубль, прямо насмерть. Их можно понять, но дело доходило до абсурда.

Один раз пришла бабушка, купила помидоры. Я взвешиваю их на кассе — 450 граммов получается. Она говорит: «Нет, я взвешивала на контрольных весах, на них 400». Я взвешиваю еще раз, обновляю весы — 450. Меньше никак не могу пробить, всё идет автоматически.

Бабушка начинает на меня кричать, говорит, что я ворую ее деньги. Подошла старший кассир, отвела ее к контрольным весам — там действительно 400 граммов, какие-то из весов заглючили. Бабушка прямо кричала, я уже боялась, что у нее давление подскочит. В итоге я посчитала, что 50 граммов помидорок на тот момент стоили около 40 копеек. У меня был рубль, я отдала его ей — как будто в советское время дело происходило. Бабушка сказала, что у нее нет сдачи, и ушла с этим рублем довольная.

Бабушки чаще всего и крадут. Но они делают это, потому что пенсия маленькая, не хватает на еду, но я считаю, что это их не оправдывает. Хотя по-человечески их очень жаль.

У бабушек есть несколько схем воровства. Например, приходят они с какими-то авоськами, берут их вместо тележки, кладут туда несколько упаковок кошачьего корма, а на кассе вытаскивают не все — одна или две пачки остаются в сумке.

Иногда бабушки подходят, улыбаются, спрашивают, где что-то лежит, а потом идут и под шумок куда-то себе пихают разные товары. Коллега поймала такую бабушку, она под одежду спрятала сыр и масло сливочное — то есть ничего такого, даже не деликатесы. Когда ее поймали, она начала плакать, говорить, что пенсия маленькая, ни на что не хватает, а так захотелось попробовать сыр с маслом. Но ее заставили оплатить товар.

Самые тяжелые моменты

Самый ужас — работать перед Новым годом. Мне нужны были деньги, я взяла подряд несколько предпраздничных смен. Они по 12 часов, обед длится час, то есть в магазине ты проводишь 13 часов. Перед Новым годом народ валит просто огромным потоком, бесконечные тележки. Все ругаются, кто-то уже пьяный…

Я приходила со смены и просто не могла помыть две тарелки, которые у меня стояли в раковине неделю. Я не могла встать с кровати, а ночью мне продолжала сниться касса. Я пробивала товары, выдавала сдачу и ночью продолжала считать и выдавать ее — мозг не отдыхал вообще. Под конец этой недели у меня стало болеть сердце.

В обычные будни самое веселое начинается, когда время подходит к 11 часам и заканчивают продавать алкоголь. Люди проявляют невероятную взаимовыручку, пропускают этих алколюбителей вперед, открывают быстрее это вино, этот коньяк. Один раз в решающий момент у меня зависла касса. Все очень нервничали, переживали, «болели» за тех, у кого был алкоголь. Я судорожно пыталась перезагрузить кассу, в итоге она заработала, и покупатели орут: «Девушка, у вас касса отвисла!» И вся очередь начинает угорать.

На некоторые продукты клеят второй штрихкод — например, если это уцененный товар. Пришли ко мне два парня, они купили сыр, какую-то там колбаску, нарезку. Я им всё пробиваю, и у меня счет получается в районе 180 тысяч рублей. Я на них смотрю, они — на меня. Я в ужасе, думаю: «Они же не заплатят столько денег!» В итоге зову на помощь старшего кассира. Выяснилось, что я пробила один из товаров — сыр — не по тому штрихкоду, их там было два. И по второму выходило, будто бы они купили 50 килограммов этого сыра. Они похихикали: «Какой у вас дорогой магазин», но в целом отреагировали позитивно.

Конфликтные ситуации бывали чаще всего с дорого одетыми женщинами — например, мадамами в каких-то шубах. Одна такая женщина закупалась, видимо, на корпоратив, была с большой тележкой. Я забыла спросить у нее бонусную карту, на которую начисляется 1% от каждой покупки, грубо говоря, это мелочи. И мадам начала истошно орать. Я уже готова была отдать ей свои деньги вместо этих бонусов. Но, когда женщина узнала, что речь идет всего лишь о 200 рублях, она успокоилась и ушла.

Беспочвенное обвинение

В другом супермаркете у нас была служба безопасности — два парня, которые проверяли сумки перед входом. Когда ты заходишь, на всё, что у тебя есть — жвачки, конфетки, платочки носовые, — нужно наклеить специальный код, чтобы было понятно, что товар не украли. В какой-то день безопасник открыл боковой карман моей сумки, а у меня там лежала карамелька, которую мама подсунула в другом городе, и жвачка, которая валялась там несколько месяцев, — я и забыла про них. Меня спросили: полицию вызываем или составляем акт. То есть всё серьезно. Полиции я испугалась, конечно, хотя это никакая не кража.

Пока этот акт составляли, я сидела и плакала — было обидно от несправедливости. С меня сняли в районе 150 рублей, но всё равно неприятно.

Еще много конфликтов бывало из-за ценников, цены меняются на десятки позиций товаров каждый день. Работники торгового зала реально не успевают эти ценники ставить, бывает так, что товар стоит не на своем месте или на полке одна цена, а на кассе — другая. Всё это высказывается кассирам, кассиры здесь вообще ни при чем — они эти ценники не клеят. Но, естественно, это бесит людей, и это вина магазина.

Работая там, я не понимала, зачем так часто менять цены. Буквально три позиции за день, на которые цена снижется, и очень много — на которые она растет. На один и тот же товар может расти каждый день цена — например, подниматься на рубль.

Воспоминания о коллегах

Один раз у меня был день рождения, и я была очень задолбанная, на автомате говорила: «Здравствуйте, пакет нужен?» На очередное такое высказывание слышу в ответ смех, поднимаю глаза, а это толпа моих однокурсников, которые знали, что я работала в тот день. Они пришли поздравить меня, подарили подарок. Это всё услышал охранник, их было двое. Ребята скинулись и купили мне букет роз — было очень приятно. Но в тридцатиградусные морозы этот букет, пока я шла до маршрутки, схватил дозу холода, и цветы завяли.

А еще когда-то я была работником торгового зала. У нас работал дворник, и у него было «хобби» — хватать девушек за всякие места. Как-то он схватил за мягкое место мою коллегу, и она швырнула в него палку колбасы, она ему в голову попала. Колбаса разломалась.

Меня он тоже пытался полапать, я наорала и ударила его. Позднее в магазин пришло молоко, я попросила его в холодильник затащить тяжелые коробки, но он отказался и ушел, потому что обиделся. Я пошла засовывать это молоко в холодильник, и он меня закрыл там — как в фильме. Тогда у меня случился приступ клаустрофобии, сердце заколотилось, в глазах потемнело. Мне показалось, что я сидела там целую вечность, пока меня не открыли. Но хорошо, что это был не морозильник и всё обошлось.

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20.01.2024