Очередная акция по проверке здоровья пройдет в Барнауле

13 января в Барнауле пройдет очередная акция по проверки здоровья, которую проведут медработники Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Мероприятие состоится в рамках недели продвижения активного образа жизни, пишет региональный Минздрав.
Акция будет проходить 13 января в ТРЦ «Арена» с 11.00 до 16.00 часов.
За полчаса специалисты проверят уровень глюкозы в крови, работу сердца, мышечную силу рук, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, внутриглазное и артериальное давление, антропометрические показатели, индекс массы тела.
По результатам обследования каждый обратившийся получит консультацию врача-терапевта.
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
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