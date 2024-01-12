Очередная акция по проверке здоровья пройдет в Барнауле

13 января в Барнауле пройдет очередная акция по проверки здоровья, которую проведут медработники Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Мероприятие состоится в рамках недели продвижения активного образа жизни, пишет региональный Минздрав.

Акция будет проходить 13 января в ТРЦ «Арена» с 11.00 до 16.00 часов.

За полчаса специалисты проверят уровень глюкозы в крови, работу сердца, мышечную силу рук, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, внутриглазное и артериальное давление, антропометрические показатели, индекс массы тела.

По результатам обследования каждый обратившийся получит консультацию врача-терапевта.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Еще читают

Взято отсюда.

свежие новости республика алтай , новости алтая и алтайского края сегодня ,