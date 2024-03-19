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Очередная атака произошла в Белгородской области: есть погибший и пострадавшие

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Очередная атака произошла в Белгородской области: есть погибший и пострадавшие

Беспилотник Фото: pixabay

Очередная массированная атака на Белгородскую область произошла 18 марта. Там четыре раза за день объявляли ракетную опасность

В Белгородской области вечером 18 марта при атаке украинского дрона-камикадзе погиб житель поселка Горьковский. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Обстрелу подвергся Грайворонский городской округ. Два человека пострадали, их доставили в белгородскую больницу.

В Грайвороне от прямого попадания снаряда загорелись два дома и авто, еще 11 частных домов и две машины получили повреждения. В селе Гора-Подол повреждены пять домов, в селе Головчино – еще два.

При этом в регионе 18 марта четыре раза за день объявляли ракетную опасность. Первый раз сигнал вводили в 8.30, и он продлился 40 минут, второй раз он был объявлен в 11.30 и продлился столько же. В третий раз ракетную опасность объявили в 15.30, и продлилась она почти час. Четвертый раз сигнал зазвучал в 20.20 и был отменен через полчаса.

Ранее сообщалось, что утром 18 марта ВСУ обстреляли Белгород снарядами РСЗО RM-70 Vampire. Над областью около 08.30 по мск уничтожили десять реактивных снарядов, пострадал один человек.

Взято отсюда

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