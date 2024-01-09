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Очередная ракетная атака произошла над Белгородом – есть пострадавшие

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Очередная ракетная атака произошла над Белгородом – есть пострадавшие

Обстрел в Белгороде Фото: t.me/vvgladkov

Пострадавших доставили в больницу, где оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в результате обстрела пострадали дома и машины

На подлете к Белгороду ПВО сбила 10 воздушных целей 8 января. По предварительным данным, трое человек получили осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, одна женщина получила осколочные ранения спины, мужчина – груди, спины и предплечья, еще у одного жителя города ранения груди и верхней конечности.

“В городе в двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, еще в одном частном домовладении выбиты окна, три автомобиля повреждены осколками. На стоянке предприятия горели четыре грузовых автомобиля, в настоящий момент оперативными службами они потушены”, – отметил Гладков.

Также уточняется, что в районе повреждена крыша частного домовладения.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на Белгород 4 января пострадали двое человек. По городу выпустили серию ракет “Ольха”, всего сбили 10 таких снарядов.

Взято отсюда

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