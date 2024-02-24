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Очередная магнитная буря может накрыть Землю в ближайшее время

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Вероятность этого составляет 10%

Очередная магнитная буря может накрыть Землю в ближайшее время

Взрыв на Солнце / Фото: pixabay.com

Солнечная активность на Земле может усилиться 25 февраля, пишет “МК” со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным издания, утром сила колебаний достигнет 3 баллов, а к вечеру магнитосфера станет возбужденной.

“Около 18:00 [мск] Землю накроет внезапный геошторм силой до 4 баллов, вероятность магнитной бури вырастет до 10%”, – сказано в публикации.

Ранее врач-невролог Кира Шульц рассказала, как метеочувствительным людям спастись от влияния магнитных бурь.

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